El viernes fue un día de mucha confusión, ya que empezó el rumor de que el partido de México vs Inglaterra se disputaría en un horario diferente al que se había mencionado. Es decir, de las 18:00 horas que estaba pactado, querían adelantarlo a las 12:00 horas, pero supuestamente faltaba que la FIFA lo hiciera oficial.

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Ante esta situación, salió Javier Aguirre a una entrevista y comentó que le habían mencionado de este cambio, por lo que él había reaccionado de esa manera en la que estaba muy molesto con la supuesta decisión y cómo eso estaría afectando el partido no sólo para el rival, sino también para toda la técnica de sus jugadores, por lo que más tarde se confirmó que no habría tal cambio.

¿Qué pasó con el cambio de horario con Tuchel y Aguirre?

Así que hoy que fue la conferencia de prensa previa al partido, se le cuestionó por ello y mencionó que no estaba enterado él, sino que en la entrevista se lo dijeron, por lo que reaccionó de esa manera. Por lo que da a entender que el equipo tampoco conocía esto: “Me informan que el partido cambia de horario y entonces digo que no estoy de acuerdo me parece un inconveniente, fue todo lo que hice”.

Por su parte, Thomas Tuchel, mencionó que sí corrió el rumor, pero que desconocía si en el equipo lo sabían, por lo que tomó la decisión de no mencionarlo: “Si hubo una confusión con el tema del cambio de horario, pero no sabemos si los jugadores estaban enterados. Nosotros decidimos alejar esa información de los jugadores”.

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Entre las teorías que los aficionados han mencionado está la idea de que para mitigar el tema de los relojes que supuestamente les dio un influencer con el dinero que ganó de una apuesta por México, nació esta información, con la cual dejarían de lado ese tema que ya estaba perjudicando incluso frente a la propia FIFA.

En síntesis