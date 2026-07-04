Javier Aguirre confirma si México está para ganarle a Inglaterra

México está un partido de seguir haciendo historia en este Mundial 2026, cuando se enfrente ante Inglaterra en los octavos de final con la idea de conseguir su boleto a la siguiente ronda. Por lo que este sábado, Javier Aguirre salió a conferencia de prensa para conocer los detalles de este juego a disputarse el día de mañana.

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Javier Aguirre fue cuestionado por uno de los periodistas sobre la posibilidad de conseguir el pase a los Cuartos de Final y esa probabilidad de que ahora se haya vuelto una especie de predicador delante de los jugadores. Puesto que ha conducido al equipo a una etapa de mayor unión y de mejores resultados que cumplan sus objetivos.

¿Le gana México a Inglaterra?

Es por esta razón que el estratega contestó de una manera inesperada que sí, el equipo tiene todo lo necesario en cuestión de funcionamiento para poder pelearle a los ingleses, pero que en realidad los errores son los que pesarían. Sin embargo, no terminó ahí su respuesta, sino que se burló de aquellos que lo ven como ese predicador.

“Creería que le podemos ganar a Inglaterra, pues hasta te lo diría, fíjate, pero creo fervientemente en el funcionamiento de mi equipo, creo que va a ser un partido muy igualado y que el que cometa menos errores te va a ganar. Y de o lo otro, prefiero no contestarte, se me hace una ma…ada bestial y mira que me han dicho de todo en mi carrera, pero esa no la había oído nunca. ¡No mamen”. Javier Aguirre

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Va de nuevo el momentazo de Javier Aguirre cuando le preguntan si se le puede ganar a Inglaterra y si ahora se le ve más como un predicador. pic.twitter.com/vVFBEyh7LX — Rodolfo Landeros 🇲🇽 (@RodolfoLanderos) July 4, 2026

¿Qué es un predicador?

Un predicador es un líder que proclama y explica enseñanzas de carácter moral, con la idea de compartir mensajes de manera comprensible a sus allegados. En este caso se le ve al “Vasco” así, porque algunos jugadores importantes, han conseguido quedarse en banca, pese a ser “estrellas” con la idea de ayudar al equipo y conseguir las metas.

En síntesis

Javier Aguirre ofreció una conferencia de prensa este sábado previa al partido contra Inglaterra.

ofreció una conferencia de prensa este sábado previa al partido contra Inglaterra. México se enfrentará mañana a la selección de Inglaterra en los octavos de final.

se enfrentará mañana a la selección de Inglaterra en los octavos de final. Javier Aguirre descartó ser un predicador y confía en el funcionamiento de su equipo.