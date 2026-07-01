Descubre aquí todo lo que tienes que saber sobre el duelo conformado para la próxima fase.

¡Un choque top! Un nuevo enfrentamiento se ha confirmado en el Mundial 2026, para lo que serán los octavos de final de esta edición del campeonato de selecciones. Estados Unidos y Bélgica serán contrincantes con un boleto a cuartos en juego, en un muy prometedor duelo de animadores entre norteamericanos y europeos.

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¿Cómo clasificaron Estados Unidos y Bélgica a los octavos del Mundial 2026?

Los ‘Stars and Stripes’ sacaron pasaje a esta ronda del certamen tras dejar en el camino a Bosnia en dieciseisavos de final. El equipo de Mauricio Pochettino venció por 2-0 a los europeos, gracias a los tantos de Folarin Balogun y Malik Tillman.

Los ‘Red Devils’, por su parte, obtuvieron ticket a esta fase del torneo luego de eliminar a Senegal en dieciseisavos de final. El conjunto de Rudi García venció por 3-2 a los africanos, con dos goles de Youri Tielemans y uno de Romelu Lukaku.

¿Cuándo juegan Estados Unidos vs. Bélgica por octavos del Mundial 2026?

El partido EEUU vs. Bélgica se llevará a cabo el próximo lunes 6 de julio, siendo el segundo de los dos compromisos de octavos de final que se jugarán ese día. El encuentro está programado por FIFA para dar comienzo a partir de las 18.00 horas del Centro de México (17.00 hora local).

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¿Dónde juegan Estados Unidos vs. Bélgica por octavos del Mundial 2026?

El partido EEUU vs. Bélgica tendrá lugar en el Lumen Field, ubicado en la ciudad de Seattle (Washington, Estados Unidos). En esta Copa del Mundo el recinto se llama “Estadio Seattle” y tiene una capacidad para 66.925 espectadores. Los ‘Red Devils’ vienen de disputar su último encuentro en esta misma cancha, por lo que repetirán sede.

El Estadio Seattle espera por EEUU-Bélgica [foto: Getty]

¿Qué canal transmitirá Estados Unidos vs. Bélgica por octavos del Mundial 2026?

El partido EEUU vs. Bélgica se podrá seguir en vivo y en directo en televisión en todo el territorio mexicano a través de las señales de Azteca 7, Canal 5 y TUDN. Además, el compromiso se podrá seguir en forma online, vía streaming, por medio del Pase Mundial de ViX Premium y en Azteca Deportes Network.

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El historial de Estados Unidos vs. Bélgica antes del cruce del Mundial 2026:

Previo a enfrentarse en octavos de final de la Copa del Mundo, ambos equipos se han visto las caras en siete oportunidades a lo largo de toda la historia. En el total de cruces, existe una contundente ventaja de los ‘Red Devils’: Estados Unidos ganó 1 y Bélgica ganó 7, con 8 y 15 goles respectivamente. ¿Podrán descontar los ‘Stars and Stripes’?