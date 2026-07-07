Este Mundial 2026 representó un cambio significativo en la rutina de los seguidores del futbol. La sucesión ininterrumpida de partidos mantuvo a los aficionados pegados a la pantalla para no perderse ningún cruce. Desde hace casi un mes, todos los días se ha contemplado algún compromiso que animó las tardes del público.

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Sin embargo, luego de varias semanas sin pausa, para este miércoles 8 de julio no se programaron encuentros de la Copa del Mundo, generando un vacío en la cotidianeidad. Al repasar la agenda de la jornada, no aparece estipulado ningún partido del Mundial 2026, una situación que descolocó a todos aquellos que han sintonizado el torneo.

Aunque desde aquella emotiva inauguración en Ciudad de México, venimos de 27 días seguidos de acción y enfrentamientos entre selecciones, algo que se cortará este miércoles. Esto responde a la pausa entre octavos de final y cuartos de final, ya que los octavos son pasado y se viene por delante el arranque de los cuartos de la competencia.

Entre fase de grupos y dieciseisavos, y entre dieciseisavos y octavos, no hizo falta estipular un día de receso ya que cada país tenía suficiente tiempo para reponer energías. En este caso, al quedar solo ocho equipos no había suficientes días de descanso si se decía que el Mundial 2026 continuara jugándose todo de corrido y sin parar por una jornada.

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De este modo, tras no haber actividad este miércoles 8 de julio, la acción en el certamen internacional de la FIFA regresará este jueves con el inicio de los cuartos de final. Ese día se disputará un único compromiso, para no apretar los cruces de cuartos y así poder estirar el calendario lo suficiente como para que la final se juegue el 19 del mes.

¿Qué partidos ver este miércoles 8 de julio por TV en México?

Sin juegos del Mundial 2026, según figura en la grilla los fanáticos mexicanos sólo podrán ver un único encuentro que aparece como disponible y con transmisión con imagen. Será el amistoso entre Boca Juniors y Atlético Paranaense, equipos de Argentina y Brasil, que se enfrentan desde las 18.00 hora CDMX. El partido irá en televisión por la señal de ESPN 3 y online por la plataforma Disney+ Premium.