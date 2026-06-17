El capitán de los 'Three Lions' arrancó con todo la Copa del Mundo y ya está en la carrera de anotadores.

¡A lo suyo lo llamaron! Los mejores talentos del planeta habían marcado en la primera fecha, pero faltaba un ‘killer’ intratable. Harry Kane convirtió un doblete en el debut de Inglaterra en la Copa del Mundo, dejando su sello prontamente. El ‘9’ no quiso perderse la fiesta y rápidamente se prendió a la contienda indidivual.

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Este miércoles por la tarde, Inglaterra superó por 4-2 a Croacia en la presentación de ambas selecciones europeas en el torneo, con una gran incidencia del atacante. Harry Kane marcó a los 12 y a los 42 minutos de partido, encaminando un trabajado triunfo del equipo de Tuchel en el estreno en este Mundial 2026.

En primer lugar, el goleador del cuadro británico puso en ventaja a su país vía tiro penal: falló el remate, pero como el portero se adelantó, se repitió y ahí sí la metió. Más tarde, en un córner perfectamente ejecutado desde la derecha, Harry ganó en el duelo aéreo a su rival y anotó de cabeza el segundo en su cuenta.

Con su doblete en Inglaterra vs. Croacia, Harry Kane quedó en el 2° puesto de la tabla de goleo, al cabo de la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. El referente de área se ubicó en la misma línea que otras varias estrellas, que al igual que él anotaron por duplicado en los debuts con sus selecciones.

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Más allá de que figuras de primer nivel como Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane ya convirtieron de a dos en un solo juego, ninguno manda desde arriba. Lionel Messi es el líder del ránking con 3 tantos: el astro albiceleste marcó un hat-trick en la victoria de Argentina sobre Argelia y domina la tabla de goleo.

Messi encabeza la lista de anotadores del Mundial [Foto: Getty]

La tabla de goleo del Mundial 2026 tras el doblete de Harry Kane: