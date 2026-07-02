El defensa croata no será parte del duelo de los Ajedrezados ante los Lusos por el certamen internacional en Norteamérica.

En el marco de los 16avos de Final de la Copa del Mundo 2026, Portugal y Croacia se enfrentan este jueves 2 de julio desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en el BMO Field de la localidad canadiense de Toronto. Ambos equipos buscarán la clasificación ante un complejo rival.

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Para este compromiso, el director técnico Zlatko Dalić no contará con un jugador que suele ser una figura indiscutida para el equipo. El mediocentro Bernardo Silva no será parte del compromiso y estará en el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que la variante es meramente táctica.

¿Quién será el reemplazo de Josko Gvardiol en Portugal vs. Croacia?

Con esta noticia, el defensa Marin Pongracic se suma a la alineación titular y estará como referencia en la zaga central junto a Josip Šutalo. El estratega se decantó por otros jugadores en lugar del futbolista del Manchester City.

¿Cuál será la alineación de Portugal vs. Croacia sin Josko Gvardiol?

Sin Josko Gvardiol, el conjunto europeo formará de la siguiente manera en su encuentro contra el conjunto portugués: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic; Modric, Kovacic; Vlasic, Sucic, Baturina; y Budimir.