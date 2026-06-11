Famoso periodista argentino destroza al Tri tras el debut en el Mundial 2026: “México no tiene grandeza”

Juan Carlos Pasman no se guardó nada en una dura editorial en la que apuntó contra el nivel de juego de la Selección.

La victoria de la Selección Mexicana por 2-0 ante Sudáfrica dejó sensaciones más que positivas sobre el Tri de cara a lo que sigue. Los comandados por Javier Aguirre se sacaron de encima el debut en el Mundial 2026, que siempre genera nerviosismo y se perfila de la mejor manera para lo que viene. Sin embargo, en Argentina se mostraron contrarios al optimismo generalizado con el que culminó el debut y un periodista de los sudamericanos destrozó al equipo nacional.

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Lo que afirmó el reconocido Juan Carlos Pasman, más conocido como Toti, es que México carece de grandeza para ilusionarse con cosas importantes. Para el periodista, el hecho que el equipo nacional se haya conformado con la ventaja en el marcador, incluso con un hombre de más, denota la poca ambición de los comandados por Javier Aguirre.

Por otro lado, Pasman hizo hincapié en el flojo arbitraje que tuvo Wilton Sampaio, el réferi brasileño que expulsó a dos jugadores sudafricanos y, a su entender, uno de manera injusta. De todas maneras, Toti criticó mucho el planteo del Vasco y afirmó que un entrenador como Ricardo La Volpe podría darle otro nivel de juego al Tri.

La dura crítica de Toti Pasman a la Selección Mexicana

“No tenés grandeza, México, no tenés grandeza. Por eso sos una selección perdedora en la historia de las Copa del Mundo. Hoy tenías todo a favor: el Azteca, la gente, los shows, los mariachis, una selección flojita, inocente, limitada como Sudáfrica en frente. El gol tempranero, golazo de la figura del partido, este (Julián) Quiñones que la rompe en Arabia, este año hizo más goles que Cristiano Ronaldo y te tiraste atrás. Te tiraste atrás en el primer tiempo. En vez de ir a ganar 2-0, 3-0, 4-0, de darle fiesta a los más de 80.000 mexicanos que coparon el estadio, se tiró atrás, a especular, a jugar de contra”, comenzó diciendo Pasman en Bolavip Argentina.

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Y además agregó: “La gente silbó a México durante algunas del partido. La verdad, para jugar así, para hacer esto hubiesen llamado a (Ricardo) La Volpe, eh. Al bigotón. A Ricardito que por lo menos le gusta el futbol ofensivo, que es ambicioso, que ataca, que va para adelante. México solamente obtuvo una victoria módica frente a Sudáfrica, que casi todo el segundo tiempo jugó con 10 hombres y el primer gol fue un regalito”.

“Para mí, (Wilton) Sampaio hizo de las suyas. La segunda roja creo que no era, después lo echa a (César) Montes, el capitán mexicano, para compensar un poquito y que no se note tanto. Es verdad que hubo un golpe de Zwane, pero con una amarilla lo arreglaba. México ganó, nunca había ganado en un partido inaugural y eso es importante, pero demostró, este equipo del Vasco Aguirre y de Rafa Márquez, que no tiene la grandeza necesaria para hacer historia en el Mundial“, completó.

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En síntesis