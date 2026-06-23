¡Triunfazo y boleto sellado! En un Estadio Akron rebalsado de una marea amarilla de fanáticos, Colombia venció por 1-0 a RD Congo, destrabando un juego de trámite difícil. No fue un encuentro vistoso para el espectador, pero la ‘Sele’ hizo los deberes, cumplió el primer objetivo y se metió en la siguiente ronda del Mundial 2026.

Publicidad

Tras un primer tiempo parejo y con situaciones para ambos equipos, la Selección Colombiana marcó su superioridad con más claridad en el complemento. Daniel Muñoz anotó el único gol del partido a los 31 minutos de la segunda mitad. Luego, a Luis Díaz le invalidaron dos tantos seguidos, uno por fuera de juego y otro por infracción.

De esta manera, Colombia consiguió su segunda victoria consecutiva en dos presentaciones en el Mundial 2026, y se clasificó a los 16avos de final de la competencia. Así, los dirigidos por Nestor Lorenzo se convirtieron en el séptimo equipo en sacar pasaje a la fase eliminatoria y en el segundo sudamericano después de Argentina.

Colombia, clasificado y líder del Grupo K [Foto: Getty]

Publicidad

Con este triunfo de Colombia, la ‘Tricolor’ alcanzó el 1° lugar del Grupo K, con 6 puntos, dejando a Portugal en la 2° posición de la zona con sus 4 unidades respectivas. Por detrás, República del Congo se ubica en la 3° colocación con apenas 1 punto, y Uzbekistán aparece solo en el 4° y último puesto de la tabla, aún sin unidades.

En la próxima fecha, la última jornada de la fase de grupos, Colombia irá ante Portugal el próximo sábado 27 de junio a las 17.30 horas del Centro de México. Allí se definirá quién gana el Grupo K del Mundial 2026. Por otra parte, Congo irá ante Uzbekistán en el mismo día y horario que el otro encuentro de la zona, en busca de también clasificarse a la siguiente fase.

La tabla de posiciones del Grupo K del Mundial 2026 tras Colombia 1-0 Congo: