Muchos usuarios no tienen clara la distinción de criterios entre los anfitriones y aquí explicamos todo.

En un contexto que es motivo de orgullo e ilusión, los tres anfitriones del Mundial 2026 han llegado a los octavos de final del torneo de selecciones más importante de todos. Cada uno ha sabido superar con creces la fase de grupos, y luego pudo sacar adelante el primer ‘mata-mata’ de dieciseisavos, alcanzando entonado el quinto partido.

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En el caso del ‘Tri’, la Selección de México viene de eliminar a Ecuador en la primer instancia de Playoffs, con una victoria por 2-0 con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Previamente, el equipo de Javier Aguirre había finalizado en la 1° posición del Grupo A con 9 puntos de nueve.

En el caso de los ‘Stars and Stripes’, la Selección de Estados Unidos viene de eliminar a Bosnia en dieciseisavos, también por 2-0 con los tantos de Folarin Balogun y Timothy Tillman. Anteriormente, el conjunto de Mauricio Pochettino había terminado en la 1° posición del Grupo D con 6 unidades.

En el caso de los ‘Canucks’, la Selección de Canadá viene de eliminar a Sudáfrica en la ronda previa, pero por un marcador de 1-0 y con la anotación agónica de Stephen Eustaquio. En la antesala, los dirigidos por Jesse Marsch habían finalizado en la 2° colocación del Grupo B con solo 4 puntos.

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¿Qué pasó con las localías de los anfitriones en octavos del Mundial 2026?

Antes del desarrollo de los octavos de final, muchos fans se cuestionaron una situación que se dará de un modo particular con los países sede en esta nueva fase. México y Estados Unidos serán ‘locales’ mientras que Canadá no, por lo que los dos primeros tendrán una ventaja adicional que el último no contará a su favor.

Sin embargo, más allá de cualquier prejuicio, esto no es más que algo reglamentario y en detrimento del tercer equipo. México y EEUU jugarán en casa por haber ganado su grupo y Canadá no porque no lo ganó. Quedar como líder en la primera ronda del Mundial 2026 les aseguraba a todos un camino a gusto en los Playoffs.

Como México y Estados Unidos terminaron primeros en fase de grupos, tuvieron el privilegio de disputar 16avos y 8vos en su tierra ya que así estuvo dispuesta la llave inicialmente. Al mismo tiempo, si Canadá hubiese finalizado primero en su zona, también hubiese jugado 16avos y 8vos en su territorio: como no lo hizo, tendrá que moverse.

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Lo cierto es que al momento de programar el calendario del Mundial 2026, el cuadro estuvo armado desde un principio para “favorecer” a los tres anfitriones. Una buena performance en fase de grupos les aseguraba por lo menos dos partidos de ‘mata-mata’ como local: México y EEUU aprovecharon esa chance, Canadá no.

¿Cuándo y dónde juegan México, EEUU y Canadá los octavos del Mundial 2026?

El primero de los tres países sede en debutar en octavos de final será Canadá, que se enfrentará a Marruecos este sábado 4 de julio en la ciudad de Houston. El encuentro se llevará a cabo en el NRG Stadium y FIFA lo programó para comenzar a partir de las 11.00 hora CDMX, arrancando bien temprano.

El segundo de los anfitriones en disputar su compromiso de octavos será México, que se cruzará contra Inglaterra este domingo 5 de julio en Ciudad de México. El juego, que se desarrollará en el mítico Estadio Azteca, está estipulado para dar inicio a las 18.00 hora CDMX, cerrando la doble cartelera de la jornada.

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El tercero y último en presentarse en esta tanda de partidos será Estados Unidos, que se verá las caras ante Bélgica este lunes 6 de julio en la ciudad de Seattle. El enfrentamiento será albergado por el peculiar Lumen Field, y al igual que el de México no tendrá su puntapié inicial sino hasta las 18.00 hora CDMX.