Por qué no juega Brian Gutiérrez el México vs Ecuador

Brian Gutiérrez se quedó de nuevo en la banca para el inicio de este partido entre México y Ecuador.

Ya está todo listo para que México dispute los Dieciseisavos de Final ante Ecuador en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), por lo que Javier Aguirre ya compartió con la FIFA la alineación titular que esta noche estará peleando el boleto para los Octavos de Final del Mundial 2026 y una de las ausencias es Brian Gutiérrez.

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Brian Gutiérrez no juega el México vs Ecuador

Este lunes en la conferencia previa al partido de hoy, el “Vasco” dio a conocer que aún tenía dudas en el mediocampo y que una de las posibilidades era que pudiera jugar con Edson Álvarez y Erik Lira, algo que ya limitaba los espacios en esa zona. Pero que precisamente tenía la incertidumbre de quién estaría como volante y tenía opciones.

El ideal era que pudieran emular lo que el rival traía con Moisés Caicedo y Pedro Vite, por lo que entre las opciones estaba Brian Gutiérrez, Gilberto Mora y Álvaro Fidalgo. Finalmente, el estratega decidió ir con el jugador de los Xolos de Tijuana, dejando en la banca al futbolista de Chivas que no estaba dando tan buenos resultados.

Aún así, el propio Brian ya había demostrado ser autocrítico respecto a sus errores en los primeros encuentros, por lo que ahora Mora le quitó esa posición, aunque es muy viable que no se mantenga ahí todo el partido, sino que en cualquier situación que se les complique el “Vasco” pueda ajustar con Gutiérrez en esa zona.

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En síntesis