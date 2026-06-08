España jugará frente a Uruguay el próximo viernes 26 de junio en el Estadio Akron en la Fase de Grupos del Mundial.

España es una de las favoritas al título en el Mundial que está a punto de comenzar, mientras que México espera ser una de las sorpresas del torneo. La Roja juega este lunes un amistoso en el Estadio Cuauhtémoc frente a Perú antes de su debut en la Copa del Mundo.

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En la previa a dicho amistoso, Luis de la Fuente, el entrenador de España, fue consultado en conferencia de prensa acerca de México y el técnico se expresó de manera positiva con respecto a Javier Aguirre y a Álvaro Fidalgo, el español nacionalizado que representará al Tri.

Las declaraciones de Luis de la Fuente

“México es futbol. Tiene un grandísimo entrenador como Javier Aguirre, con quien tengo una buena relación y siento una gran admiración por él. Seguro que México tiene un gran futuro”, comentó Luis de la Fuente acerca del ‘Vasco’ y el potencial del país.

Por otra parte, el entrenador contó que en algún momento llegó a coincidir con Álvaro Fidalgo en las Fuerzas Básicas de España: “Álvaro Fidalgo perteneció a las categorías inferiores de la Selección (de España), llegó a coincidir conmigo en alguna ocasión”.

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El Estadio Akron alojará el partido de España ante Uruguay (Getty Images)

“Tengo muy buena opinión de él (Álvaro Fidalgo), mucha valoración. Celebramos que esté jugando y disfrutando del futbol ahora con México”, concluyó Luis de la Fuente acerca del ex América y del actual jugador del Betis.

Luego del amistoso ante Perú, España volverá a visitar México a fines de mes debido a que La Roja se enfrentará con Uruguay en el Estadio Akron de Guadalajara el próximo viernes 26 de junio. Se espera que el recinto de Chivas esté repleto para ver uno de los partidazos de la Fase de Grupos.

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En síntesis