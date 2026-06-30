Julián Quiñones calla a Moisés Caicedo

Todos estaban celebrando ya la anotación de Raúl Jiménez para conseguir el 2-0 a favor de México cuando en la toma que se dio en plena transmisión del partido se vio cómo el jugador de Ecuador, Moisés Caicedo comenzó a reclamarle al silbante Slavko Vincic y Julián Quiñones que estaba muy cerca de la escena se le hizo fácil responder.

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Quiñones manda a callar a Caicedo

En imágenes que se están compartiendo en redes sociales se ve cómo el futbolista mexicano observa que el ecuatoriano sigue reclamando una posible falta al árbitro, por lo que inmediatamente le dice “cállate” y además le hace esa misma señal para que “cierre la boca”, por lo que fue capturado con la cámara de la transmisión.

Los aficionados mexicanos ya vieron esa imagen en las redes sociales y comenzaron a burlarse de la manera en la que Quiñones silenció a su rival, porque no solamente fue por lo que hizo extra cancha, sino que además fue el anotador que concretó el primer tanto para que los ecuatorianos se fueran abajo en el marcador.

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En síntesis