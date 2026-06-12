¿Cuántos partidos se juegan en Canadá y Estados Unidos en el Mundial 2026?

Ambos países norteamericanos son parte fundamental de la estructura de la organización y a continuación te contamos todo lo que tienes que saber.

La Copa del Mundo de Norteamérica presenta una revolución total en su formato de competencia con la inclusión de 48 selecciones nacionales. Este histórico cambio elevó el calendario global a un total de 104 compromisos, los cuales se distribuyen de manera estratégica entre los tres países anfitriones del torneo.

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Estados Unidos: el país con más partidos en el Mundial 2026

El gran protagonista de la organización es Estados Unidos, territorio que recibirá la enorme cifra de 78 partidos a lo largo de la competencia. La nación estadounidense concentrará la acción en 11 ciudades sedes y, además, albergará de manera exclusiva todos los duelos de eliminación directa a partir de la instancia de los cuartos de final.

Por su parte, Canadá debuta como organizador de una cita ecuménica masculina con la asignación de 13 encuentros oficiales. Este cronograma se dividirá entre sus dos únicas ciudades sedes: el BC Place de Vancouver acogerá un total de siete duelos, mientras que el Toronto Stadium completará la cuota con seis cotejos.

Estados Unidos se quedó con la mayoría de partidos del Mundial 2026. (GETTY IMAGES)

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El tercer anfitrión de la fiesta, México, también contará con 13 partidos en su territorio como un atractivo extra para los aficionados locales. Su distribución de sedes contempla cuatro juegos en el Estadio Akron de Guadalajara, cuatro enfrentamientos en el Estadio BBVA de Monterrey y cinco compromisos sobre el césped del Estadio Azteca.

Con este reparto, la FIFA garantiza un despliegue masivo sin precedentes en la historia del futbol internacional. La concentración de la etapa crucial en suelo estadounidense y el respaldo logístico de los estadios canadienses y mexicanos configuran una estructura colosal destinada a definir al nuevo monarca del planeta.

En síntesis

El Mundial 2026 incluye 48 selecciones y un calendario con 104 partidos oficiales.

incluye 48 selecciones y un calendario con oficiales. Estados Unidos organizará 78 partidos del torneo y toda la fase final desde cuartos.

organizará del torneo y toda la fase final desde cuartos. Canadá y México albergarán 13 compromisos cada uno en sus respectivas ciudades sedes.