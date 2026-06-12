Por qué Donald Trump no asistirá a la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Estados Unidos

Estados Unidos debuta este viernes en el Mundial 2026 frente a Paraguay, pero Donald Trump no está en el partido.

Estados Unidos debuta este viernes en el Mundial 2026 frente a Paraguay. Al igual que ocurrió en la previa del partido de México ante Sudáfrica y de Canadá contra Bosnia, en el país vecino se llevará a cabo una ceremonia de apertura antes del juego del USMNT.

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Estados Unidos vuelve a ser uno de los anfitriones del Mundial después de la edición que organizó en 1994. Es una gran responsabilidad para el país y por eso se esperaba la presencia de Donald Trump en la ceremonia inaugural, pero el mandatario no asistirá a la misma.

El motivo de la ausencia de Donald Trump

Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, confirmó que Donald Trump no se hará presente en la ceremonia de apertura debido al calendario sobrecargado que tiene el Presidente de los Estados Unidos.

“No va a poder asistir al partido inaugural. Como ya hemos dicho, tiene una agenda muy apretada. Pero sé que va a estar muy involucrado durante todo este Mundial”, comentó en un principio Andrew Giuliani en charla con TalkSport acerca de Donald Trump.

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Donald Trump con Gianni Infantino en la final del Mundial de Clubes 2025 (Getty Images)

“Pero lo único que puedo decirte, tras conocer al presidente Trump desde hace ya 30 años, es lo siguiente: espera lo inesperado. Con él, siempre hay que estar preparado. A lo largo de este torneo, no me sorprendería que lo viéramos involucrarse cada vez más en el Mundial“, agregó el político.

Tanto la ceremonia como el partido de Estados Unidos ante Paraguay se lleva a cabo en el Estadio SoFi de Los Ángeles y el Departamento de Estado anunció que el secretario de Estado, Marco Rubio, asistirá al encuentro en representación del gobierno de Donald Trump junto con el secretario de Transporte, Sean Duffy, y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

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Si bien sorprende que el mandatario no asista a la ceremonia de apertura, Claudia Sheinbaum, la Presidenta de México, tampoco estuvo presente en el debut del Tri frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca. A pesar de la gran relación que Donald Trump tiene con Gianni Infantino, el mandamás de los Estados Unidos no se mostrará en el juego del USMNT.

En síntesis