Conoce la historia de una selección que buscará dar una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo.

Irak agotó el camino largo y encontró premio al final. Su regreso al Mundial no fue casualidad: lo construyó en Asia y lo terminó de sellar en un repechaje bravo, justo a tiempo para volver a la élite. La selección iraquí volvió a la Copa del Mundo tras avanzar desde las eliminatorias asiáticas y cerrar su boleto en el repechaje intercontinental, después de un paso por el Grupo B de la tercera ronda de las eliminatorias de la AFC.

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El golpe definitivo llegó con el triunfo 2-1 sobre Bolivia, el 31 de marzo de 2026 a las 21:00 horas del centro de México, un resultado que confirmó un regreso histórico: será apenas la segunda participación mundialista de Irak.

¿Cómo clasificó Irak al Mundial 2026?

Irak avanzó desde el Grupo B de la tercera ronda de las eliminatorias de Asia y terminó de asegurar su lugar con el 2-1 ante Bolivia en el repechaje intercontinental. Fue un pase trabajado hasta el límite, con valor extra para una selección que solo había jugado un Mundial antes de 2026.

La campaña de Irak para clasificar al Mundial 2026:

La campaña principal de Irak en la eliminatoria asiática dejó números competitivos. En el registro central de su recorrido firmó 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas, con 15 puntos, además de 9 goles a favor y 9 en contra. Ese balance le alcanzó para seguir vivo y avanzar de fase.

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Irak clasificó al Mundial luego de la última instancia de repechaje. (GETTY IMAGES)

Todavía hubo una etapa posterior dentro de la misma clasificatoria en la que Irak registró 1 triunfo y 1 empate, para sumar 4 puntos, antes de salir de Asia y jugarse el boleto definitivo. Antes de salir de Asia, Irak superó varias fases y luego se jugó el boleto definitivo fuera de su confederación.

El cierre de la tercera ronda retrata bien esa montaña rusa. Irak cayó 0-2 ante Corea del Sur el 5 de junio de 2025, pero se recompuso rápido con el 1-0 sobre Jordania del 10 de junio de 2025. Esa capacidad para sostenerse después del golpe también explica por qué terminó llegando al Mundial.

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Los resultados que construyeron el boleto al Mundial 2026

Estos fueron los partidos confirmados en el camino de Irak rumbo a la Copa del Mundo. En la tercera ronda asiática, la secuencia del recorrido fue esta:

Irak vs Omán: 5 de septiembre de 2024

Kuwait vs Irak: 10 de septiembre de 2024

Irak vs Palestina: 10 de octubre de 2024

Corea del Sur vs Irak: 15 de octubre de 2024

Irak vs Jordania: 14 de noviembre de 2024

Omán vs Irak: 19 de noviembre de 2024

Irak vs Kuwait: 20 de marzo de 2025

Palestina vs Irak: 25 de marzo de 2025

Irak 0-2 Corea del Sur: 5 de junio de 2025

Jordania 0-1 Irak: 10 de junio de 2025

Después llegaron las fases finales, ya con marcadores confirmados en el tramo decisivo:

Irak 1-0 Indonesia: 11 de octubre de 2025

Arabia Saudita 0-0 Irak: 14 de octubre de 2025

Emiratos Árabes Unidos 1-1 Irak: 13 de noviembre de 2025

Irak 2-1 Emiratos Árabes Unidos: 18 de noviembre de 2025

Irak 2-1 Bolivia: 31 de marzo de 2026

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Irak debuta en la Copa del Mundo 2026 dentro del Grupo I:

Irak ya está en el Grupo I. Compartirá el Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.

Su primer partido será ante Noruega, este martes 16 de junio de 2026 a las 16:00 horas del centro de México, en el Gillette Stadium. Después vendrán los otros dos partidos del sector: Francia llega como campeona del mundo en 2018 y subcampeona en 2022, así que Irak aterriza en una zona de máxima exigencia desde el día uno.

Así llega Irak al estreno mundialista:

El presente de Irak mezcla ilusión con señales dispares. El 1 de junio de 2026, Graham Arnold presentó una plantilla experimentada de 26 jugadores para el torneo, en una convocatoria anunciada desde Barcelona. La apuesta fue por oficio y recorrido.

En los amistosos previos al debut, Irak dejó sensaciones mezcladas. Primero venció 1-0 a Andorra el 29 de mayo de 2026, luego firmó un 1-1 ante España el 4 de junio de 2026, un resultado que elevó un poco la expectativa, y más tarde cayó 0-2 frente a Venezuela el 9 de junio de 2026. No llega enrachado, pero sí con argumentos: hace poco había asegurado su lugar con el 2-1 sobre Bolivia, y ahora intentará trasladar esa competitividad al escenario más grande.

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En síntesis