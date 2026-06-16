¿Cómo clasificó Jordania al Mundial 2026? Así llega el rival de Austria por el Grupo J

La selección de Jordania logró su primera clasificación a una Copa del Mundo tras una destacada campaña en las Eliminatorias de la AFC.

Falta menos de una hora para el debut de Jordania en la Copa del Mundo. El conjunto asiático enfrentará a Austria en la primera jornada del Grupo J, en un partido que comenzará a las 10:00 hs de la CDMX y que llega tras la goleada de Argentina sobre Argelia, con triplete de Lionel Messi en el mismo grupo.

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En ese contexto, el seleccionado jordano buscará sorprender desde el arranque ante un rival exigente. A continuación, repasamos cómo fue el recorrido del equipo asiático hasta su histórico debut mundialista.

El recorrido de Jordania rumbo a su primera Copa del Mundo

La presencia de Jordania en el Mundial 2026 representa un hito absoluto para su historia futbolística. Apodados “Los Nashama” (“Los Valientes”), consiguieron por primera vez la clasificación a una Copa del Mundo después de décadas de intentos sin éxito, consolidando el mejor momento de su proyecto deportivo.

La clasificación se concretó tras una campaña firme en las Eliminatorias de Asia. Jordania terminó segundo en el Grupo B de la tercera ronda, escoltando a Corea del Sur y dejando atrás a Irak, que llegaba como uno de los candidatos fuertes. El pase se aseguró el 5 de junio de 2025, con una victoria contundente por 3-0 frente a Omán.

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Si bien la ampliación del torneo a 48 selecciones abrió más oportunidades para la confederación asiática, el logro jordano no se explica solo por el formato. El equipo venía mostrando señales claras de crecimiento, especialmente desde la Copa Asiática 2023 (jugada en 2024), donde alcanzó de manera sorpresiva la final por primera vez en su historia.

El antecedente más cercano a una Copa del Mundo había sido el repechaje rumbo a Brasil 2014, cuando quedó eliminado ante Uruguay. Hoy, más de una década después, Jordania llega a su estreno mundialista con la ilusión de cambiar su historia y dar el golpe en su debut.

En sintesis

Jordania debuta en el Mundial hoy ante Austria a las 10:00 de México.

debuta en el Mundial hoy ante Austria a las 10:00 de México. Argentina goleó previamente a Argelia con un triplete del delantero Lionel Messi .

goleó previamente a Argelia con un triplete del delantero . El seleccionado de Jordania clasificó históricamente a la Copa del Mundo el 5 de junio de 2025.