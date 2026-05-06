La afición del futbol no sólo está llenando el álbum físico del Mundial 2026, sino que ahora ya están concentrados también en la manera de completarlo en su versión virtual. En esta edición, uno de los beneficios es que puedes conseguir sobres gratis y estampitas extra sólo con escanear o colocar códigos participantes sin costo adicional.

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Si ya tienes tu álbum que puedes descargar en tus dispositivos móviles a través de la aplicación de FIFA Panini Collection, lo que sigue es abrir tus dos sobres diarios que te obsequian, sin embargo, al día puedes abrir cuatro, aunque, ¿de dónde se sacan los demás? Aquí te decimos cómo puedes obtener los sobres gratis.

¿Cómo obtener sobres gratis?

Una de las formas para obtener más paquetes de estampas virtuales es escaneando la portada del álbum físico o el logo de Coca Cola de cada una de las botellas; cada escaneo en un producto diferente te da la posibilidad de conseguir un sobre. Registrarse en la página de Coca también les obsequia uno extra por día.

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De igual manera, cada sobre físico te permite la oportunidad de escanearlo y obtener uno adicional en el virtual. Algunos paquetes contienen un cupón especial el cual permite que al escanearlo te regale uno más, pueden comprarlos en los puntos de venta oficiales o en los paquetes de McDonald’s participantes con la promoción.

@TermitoBostero

Coca Cola, también te permite escanear las imágenes que vienen en sus etiquetas con cromos de los futbolistas, por lo que sin necesidad de abrir los sobre te da las estampas de los jugadores que ya vienen en las fotografías de éstas. La otra forma de conseguir sobres es a través de códigos que la misma marca va compartiendo de manera pública y son los siguientes:

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Códigos para el álbum virtual del Mundial

FIFA-2026-PLA

ALL-THE-FEELS

PANINICOLLECT

47JQD3WKFFLJ

9SM4K84XSPJW

JSSCJ4YQ7ZY9

ALBUMPANINI26

COCACOLAFANS

PLAYWC26NOW

GIFTWC26PACK

COKEPANINI26

PANINIFWC26

FEELITALL26

ALLTHEFEELS26

Estos códigos no son los únicos, por lo que se tiene que estar atento a las mismas páginas antes mencionadas para las actualizaciones de los mismos que podrán dar sobre gratis.

En síntesis

La aplicación FIFA Panini Collection permite abrir diariamente dos sobres gratuitos a los usuarios.

permite abrir diariamente a los usuarios. Los usuarios pueden obtener sobres extra escaneando la portada física o logotipos de Coca-Cola .

o logotipos de . El código ALBUMPANINI26 es uno de los catorce seriales activos para canjear paquetes virtuales.