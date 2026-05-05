Por qué México no tiene el mismo diseño en el álbum Panini

El furor por la salida de las estampitas del álbum Panini para el Mundial ha mostrado un detalle que muy pocos habían notado. Y es que tras analizar la colección de cada uno de los países se pudo ver que en los escudos de los países había un diseño especial, pero en el caso de la Selección Mexicana, éste era totalmente diferente.

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En primera instancia una de las dudas fue que esto se veía diferente debido a que los equipos anfitriones a lo mejor tenían un diseño especial por ser los que albergaban este evento, pero más tarde se dio a conocer la realidad y porqué México es el único conjunto, ni siquiera Estados Unidos y Canadá, que tenía esta diferencia.

¿Cuál es la diferencia con México en el álbum Panini?

En la parte superior derecha de las estampitas podemos ver la foto de los jugadores acompañada de su ícono de nacionalidad. En el caso de todos los países lo tienen con un diseño curvo, pero para la Selección Nacional de México está la bandera tal cual, con el diseño rectangular, algo totalmente inusual en el álbum.

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¿Por qué no se puede modificar?

De acuerdo con lo visto, la realidad es que este diseño está protegido por la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, por lo que se prohíbe alterar sus características oficiales (tres franjas verticales y el escudo en el centro) con la idea de preservar la identidad y el respeto a los símbolos patrios, por ello no pudieron modificarlo.

¿Cuál sería la multa?

En caso de que no acaten las reglas, la Secretaría de Gobernación debería notificar y tendrían una multa de hasta 10 mil UMAs (más de un millón de pesos) o hasta 36 horas de arresto. Y es que el diseño oficial permitido es un rectángulo dividido en tres franjas, por ello, el hecho de ponerle la curva lo hubiera modificado.

En síntesis

La Selección Mexicana es el único equipo con la bandera rectangular en lugar de curva.

es el único equipo con la bandera rectangular en lugar de curva. La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales prohíbe alterar sus características.

prohíbe alterar sus características. El incumplimiento de estas normas oficiales conlleva multas de hasta 10 mil UMAs.