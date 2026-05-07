El piloto italiano de Mercedes ratificó su gran inicio con otro triunfo en Miami y podría convertirse en el campeón más joven en la historia de la Máxima.

Andrea Kimi Antonelli es cosa seria. Tras un año de adaptación en la Fórmula 1 con tan solo 18 años, el piloto italiano ha dejado atrás el mote de promesa para pasar a ser una realidad irrefutable. Si bien es cierto que en 2026 tiene el mejor coche de la parrilla, la realidad indica que ha ganado tres de las cuatro carreras del año por encima de su experimentado compañero, George Russell.

Publicidad

Todo esto lo ha logrado incluso con algunas debilidades, como las largadas. Sin embargo, el de Mercedes ya llegó a los 100 puntos en la tabla del Mundial de Pilotos 2026 y le sacó 20 de diferencia a su compañero de equipo.

Andrea Kimi Antonelli celebra su victoria en el GP de Japón 2026 (Getty Images)

Aunque falta mucho, aficionados y expertos se preguntan si puede sostener el nivel durante toda la temporada. De conseguirlo, se convertiría en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1 con 20 años (cumple en agosto), superando el récord de Sebastian Vettel, quien lo logró a los 23 años.

Publicidad

Como todas estas son suposiciones y es imposible predecir el futuro, le consultamos a la Inteligencia Artificial de Google Gemini sobre el procentaje de posibilidades que tiene Antonelli de coronarse este 2026.

Porcentaje de posibilidades de cada piloto en el Mundial 2026 de la F1, según la IA

Piloto Probabilidad Argumento Kimi

Antonelli 65% Es el favorito indiscutido después de las primeras carreras. Sin embargo, no deja de ser un novato y puede sentir la presión con el correr de las semanas. George Russell 20% Tiene el mismo coche que el líder. Si Mercedes mantiene el dominio, el mundial se decidirá entre los dos “flechas de plata”. Su experiencia le da ventaja en la gestión de neumáticos y estrategia a largo plazo. Charles Leclerc 8% Ferrari parece ser la segunda fuerza. Charles es el rey de las poles; si logra maximizar los sábados y Ferrari mejora el ritmo de carrera, es el único que puede aprovechar un conflicto interno en Mercedes. Lando Norris 4% El McLaren suele evolucionar de forma agresiva durante el verano. Aunque está a 49 puntos (casi dos carreras de distancia), Norris es extremadamente consistente y está en su pico de madurez. Max Verstappen 3% Nunca descartes a Max. Aunque Red Bull ha empezado con el pie izquierdo (26 pts), su capacidad de remontada es legendaria. Si el equipo corrige el coche, Max podría empezar a encadenar podios rápidamente.

En síntesis

Andrea Kimi Antonelli lidera el Mundial de Pilotos con 100 puntos tras ganar tres carreras.

lidera el Mundial de Pilotos con tras ganar tres carreras. El piloto de Mercedes aventaja por 20 unidades a su compañero de equipo George Russell .

aventaja por a su compañero de equipo . Andrea Kimi Antonelli superaría el récord de Sebastian Vettel si es campeón con 20 años.