Miles de aficionados ya comenzaron a completar el álbum Panini del Mundial 2026, que se convirtió en un verdadero furor entre niños y adultos nostálgicos que crecieron coleccionando figuritas.

El álbum Panini del Mundial 2026 ya es un verdadero furor en distintos países. No solamente los niños comenzaron a coleccionar figuritas, sino también muchos adultos nostálgicos que crecieron llenando álbumes durante su infancia y ahora decidieron volver a hacerlo aprovechando la llegada de una nueva Copa del Mundo.

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Mientras miles de personas intentan completar el álbum virtual, otros siguen prefiriendo el formato clásico de papel, el tradicional de toda la vida. El álbum físico del Mundial 2026 puede conseguirse en supermercados, tiendas deportivas, cadenas comerciales y también en páginas oficiales de Panini en algunos países.

Además del álbum tradicional, también existen versiones especiales y packs promocionales que incluyen sobres extras, cajas coleccionables y hasta figuritas limitadas. En muchos lugares incluso se venden combos que traen el álbum junto con varios paquetes para empezar la colección más rápido.

Cómo conseguir gratis el álbum virtual del Mundial 2026

Para quienes no quieran gastar dinero, también existe la posibilidad de obtener gratis el álbum virtual. Lo único que hay que hacer es descargar la aplicación oficial FIFA Panini Collection o ingresar desde la versión web y crear una cuenta.

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Apenas el usuario se registra, automáticamente recibe el álbum digital y varios sobres de regalo para comenzar la colección. Además, todos los días la aplicación entrega nuevos paquetes gratis para seguir avanzando y conseguir más figuritas.

Códigos para conseguir sobres gratis

Muchos usuarios también aprovechan los códigos promocionales que comenzaron a circular en redes sociales y comunidades de coleccionistas. Algunos de los que funcionan actualmente son:

FIFA2026PLAY

ALLTHEFEELS

PANINICOLLECT

47JQD3WKFFLJ

9SM4K84XSPJW

JSSCJ4YQ7ZY9

ALBUMPANINI26

COCACOLAFANS

PLAYWC26NOW

GIFTWC26PACK

COKEPANINI26

PANINIFWC26

FEELITALL26

ALLTHEFEELS26

MAILWC26GIFT

COKEFWC26

WC26PANIAPP

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Cómo canjear los códigos del álbum Panini

Los pasos son muy simples:

Abrir la app “FIFA Panini Collection”. Entrar al menú principal. Buscar la opción “Canjear código”. Escribir el código tal cual aparece. Presionar en “Canjear”. Los sobres se acreditarán automáticamente en la cuenta.

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