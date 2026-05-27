El álbum Panini del Mundial 2026 ya es un verdadero furor en distintos países. No solamente los niños comenzaron a coleccionar figuritas, sino también muchos adultos nostálgicos que crecieron llenando álbumes durante su infancia y ahora decidieron volver a hacerlo aprovechando la llegada de una nueva Copa del Mundo.
Mientras miles de personas intentan completar el álbum virtual, otros siguen prefiriendo el formato clásico de papel, el tradicional de toda la vida. El álbum físico del Mundial 2026 puede conseguirse en supermercados, tiendas deportivas, cadenas comerciales y también en páginas oficiales de Panini en algunos países.
Además del álbum tradicional, también existen versiones especiales y packs promocionales que incluyen sobres extras, cajas coleccionables y hasta figuritas limitadas. En muchos lugares incluso se venden combos que traen el álbum junto con varios paquetes para empezar la colección más rápido.
Cómo conseguir gratis el álbum virtual del Mundial 2026
Para quienes no quieran gastar dinero, también existe la posibilidad de obtener gratis el álbum virtual. Lo único que hay que hacer es descargar la aplicación oficial FIFA Panini Collection o ingresar desde la versión web y crear una cuenta.
Apenas el usuario se registra, automáticamente recibe el álbum digital y varios sobres de regalo para comenzar la colección. Además, todos los días la aplicación entrega nuevos paquetes gratis para seguir avanzando y conseguir más figuritas.
Códigos para conseguir sobres gratis
¿Cómo canjear los códigos del Álbum virtual PANINI del Mundial 2026 para conseguir sobres gratis?
Muchos usuarios también aprovechan los códigos promocionales que comenzaron a circular en redes sociales y comunidades de coleccionistas. Algunos de los que funcionan actualmente son:
- FIFA2026PLAY
- ALLTHEFEELS
- PANINICOLLECT
- 47JQD3WKFFLJ
- 9SM4K84XSPJW
- JSSCJ4YQ7ZY9
- ALBUMPANINI26
- COCACOLAFANS
- PLAYWC26NOW
- GIFTWC26PACK
- COKEPANINI26
- PANINIFWC26
- FEELITALL26
- ALLTHEFEELS26
- MAILWC26GIFT
- COKEFWC26
- WC26PANIAPP
Cómo canjear los códigos del álbum Panini
Los pasos son muy simples:
- Abrir la app “FIFA Panini Collection”.
- Entrar al menú principal.
- Buscar la opción “Canjear código”.
- Escribir el código tal cual aparece.
- Presionar en “Canjear”.
- Los sobres se acreditarán automáticamente en la cuenta.
En sintesis
- El Álbum Virtual PANINI se puede obtener de forma gratuita descargando la aplicación oficial FIFA Panini Collection.
- La plataforma digital otorga diariamente paquetes de regalo y permite escanear productos de Coca-Cola para obtener beneficios.
- El formato físico tradicional del álbum se comercializa en supermercados, puestos de periódicos y tiendas oficiales Panini.