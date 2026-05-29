Con Lionel Messi como titular: La posible alineación ideal de Argentina para el Mundial 2026

La Selección Argentina se presentará en el Mundial 2026 con el objetivo de defender el título. Pero no será una tarea sencilla considerando que la última vez que un país pudo ser bicampeón del mundo fue Brasil, cuando se coronó en 1958 y 1962.
Argentina es una de las candidatas en la previa, por antecedentes y por presente. Lionel Messi jugará su sexto Mundial y entrará en los libros de la historia. Además, muchos futbolistas que ya han sido campeones del mundo repiten en la convocatoria de Lionel Scaloni.
Aparte del plantel albiceleste con sobrada experiencia, que además de coronarse en Qatar es bicampeón de América, aparecen nombres relativamente nuevos como el de Valentín Barco, Nico Paz, Giuliano Simeone y José Manuel López, quienes debutarán en un Mundial.
Argentina quiere conseguir su cuarta estrella (Getty Images)
Argentina debuta el próximo 16 de junio frente a Argelia. Por lo general un equipo comienza de una manera pero después por altos o bajos rendimientos se producen modificaciones, pero en principio la alineación ideal de Lionel Scaloni sería la siguiente.
La posible alineación ideal de Argentina
- Emiliano Martínez
- Nahuel Molina
- Cristian Romero
- Lisandro Martínez
- Nicolás Tagliafico
- Enzo Fernández
- Rodrigo De Paul
- Alexis Mac Allister
- Thiago Almada
- Lionel Messi
- Julián Álvarez
El calendario de Fase de Grupos de Argentina
Partido 1: Argentina vs. Argelia
- Fecha: Martes, 16 de junio de 2026
- Ciudad: Kansas City, Estados Unidos
Partido 2: Argentina vs. Austria
- Fecha: Lunes, 22 de junio de 2026
- Ciudad: Dallas (Arlington), Estados Unidos
Partido 3: Jordania vs. Argentina
- Fecha: Sábado, 27 de junio de 2026
- Ciudad: Dallas (Arlington), Estados Unidos
En síntesis
- El capitán Lionel Messi jugará su sexto Mundial.
- Valentín Barco, Nico Paz, Giuliano Simeone y Juan Manuel López son algunos debutantes de Argentina.
- Argentina debutará el próximo 16 de junio contra el seleccionado de Argelia.