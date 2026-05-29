Con Lionel Messi como titular: La posible alineación ideal de Argentina para el Mundial 2026

Argentina debuta en el Mundial el próximo 16 de junio frente a Argelia en Kansas City. Lionel Messi disputa su sexta Copa del Mundo.

La Selección Argentina se presentará en el Mundial 2026 con el objetivo de defender el título. Pero no será una tarea sencilla considerando que la última vez que un país pudo ser bicampeón del mundo fue Brasil, cuando se coronó en 1958 y 1962.

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Argentina es una de las candidatas en la previa, por antecedentes y por presente. Lionel Messi jugará su sexto Mundial y entrará en los libros de la historia. Además, muchos futbolistas que ya han sido campeones del mundo repiten en la convocatoria de Lionel Scaloni.

Aparte del plantel albiceleste con sobrada experiencia, que además de coronarse en Qatar es bicampeón de América, aparecen nombres relativamente nuevos como el de Valentín Barco, Nico Paz, Giuliano Simeone y José Manuel López, quienes debutarán en un Mundial.

Argentina quiere conseguir su cuarta estrella (Getty Images)

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Argentina debuta el próximo 16 de junio frente a Argelia. Por lo general un equipo comienza de una manera pero después por altos o bajos rendimientos se producen modificaciones, pero en principio la alineación ideal de Lionel Scaloni sería la siguiente.

La posible alineación ideal de Argentina

Emiliano Martínez

Nahuel Molina

Cristian Romero

Lisandro Martínez

Nicolás Tagliafico

Enzo Fernández

Rodrigo De Paul

Alexis Mac Allister

Thiago Almada

Lionel Messi

Julián Álvarez

El calendario de Fase de Grupos de Argentina

Partido 1: Argentina vs. Argelia

Fecha: Martes, 16 de junio de 2026

Ciudad: Kansas City, Estados Unidos

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Partido 2: Argentina vs. Austria

Fecha: Lunes, 22 de junio de 2026

Ciudad: Dallas (Arlington), Estados Unidos

Partido 3: Jordania vs. Argentina

Fecha: Sábado, 27 de junio de 2026

Ciudad: Dallas (Arlington), Estados Unidos

En síntesis

El capitán Lionel Messi jugará su sexto Mundial.

Valentín Barco, Nico Paz, Giuliano Simeone y Juan Manuel López son algunos debutantes de Argentina.

Argentina debutará el próximo 16 de junio contra el seleccionado de Argelia.