Los 9 campeones de mundo con la Selección Argentina que no estarán en el Mundial 2026

Le Albiceleste, actual campeona del mundo en 2022, dio su lista para el Mundial 2026 y hay campeones que no estarán.

En esta jornada de jueves 28 de mayo, la Selección Argentina, campeones del mundo en Qatar 2022, reveló al grupo de jugadores que defenderá el título en el Mundial 2026 obtenido en Medio Oriente hace casi 4 años. Intentará hacer algo que no sucede desde 1962, cuando Brasil defendió el cetro tras el obtenido en 1958.

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En las últimas horas, el director técnico Lionel Scaloni dio a conocer el grupo de 23 futbolistas que serán parte de la gran cita en Estados Unidos, México y Canada. Y con una buena base del equipo campeón, hay varias ausencias que sorprenden a propios y extraños.

La única ausencia por retiro es la de Ángel Di María, que si bien sigue en actividad en Rosario Central de Argentina, se retiró el año pasado de la Albiceleste. Las otras bajas si son por nivel deportivo o porque su ciclo en el combinado nacional cerró hace un tiempo.

#SelecciónMayor Nuestros 26 guerreros que defenderán el título mundial.



¡Vamos Argentina! 🩵🤍🩵 pic.twitter.com/TW03A6xGre — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026

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En esto último entran Alejandro Gómez y Franco Armani, que por edad era muy difícil que estuvieran otra vez en el torneo. Otros, como Marcos Acuña y Germán Pezzella, que volvieron a River de Argentina, también están en la etapa final de su carrera y no para ir a una cita de alta exigencia.

En definitiva, Juan Foyth, Guido Rodríguez, Paulo Dybala y Ángel Correa son los jugadores en una buena edad que dejaron de tener prioridad para el DT argentino y les tocará ver el torneo desde las gradas o su propia casa. En tanto, una nueva camada intentará traer la cuarta estrella al país.

La lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano Martínez (Aston Villa – Inglaterra)

Gerónimo Rulli (Marsella – Francia)

Juan Musso (Atlético Madrid – España)

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Defensores

Leonardo Balerdi (Marsella – Francia)

Nicolás Tagliafico (Lyon – Francia)

Gonzalo Montiel (River – Argentina)

Lisandro Martínez (Manchester United – Inglaterra)

Cristian Romero (Tottenham – Inglaterra)

Nicolás Otamendi (Benfica – Portugal)

Facundo Medina (Marsella – Francia)

Nahuel Molina (Atlético Madrid – España)

Mediocampistas

Leandro Paredes (Boca – Argentina)

Rodrigo De Paul (Inter Miami – Estados Unidos)

Valentín Barco (Estrasburgo – Francia)

Giovani Lo Celso (Betis – España)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen – Alemania)

Alexis Mac Allister (Liverpool – Inglaterra)

Enzo Fernández (Chelsea – Inglaterra)

Delanteros

Julián Álvarez (Atlético Madrid – España)

Lionel Messi (Inter Miami – Estados Unidos)

Nico González (Atlético Madrid – España)

Thiago Almada (Atlético Madrid – España)

Giuliano Simeone (Atlético Madrid – España)

Nico Paz (Como – Italia)

José Manuel López (Palmeiras – Brasil)

Lautaro Martínez (Inter – Italia)

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Los 9 campeones del mundo con Argentina en Qatar 2022 que no estarán en el Mundial 2026

Franco Armani (River – Argentina)

Juan Foyth (Villarreal – España)

Marcos Acuña (River – Argentina)

Germán Pezzella (River – Argentina)

Guido Rodríguez (Valencia – España)

Paulo Dybala (Roma – Italia)

Alejandro Gómez (Padova – Italia)

Ángel Correa (Tigres UANL – México)

Ángel Di Maria (Rosario Central – Argentina)

En síntesis