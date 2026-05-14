Los Bleus revelaron a los 26 futbolistas convocados que serán parte del certamen internacional de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

La Copa del Mundo 2026 está a la vuelta de la esquina y todos los protagonistas se preparan de la mejor manera. Tantos los jugadores, como entrenadores y organizadores apuntalan todos los detalles para que el evento salga de la mejor manera posible.

Publicidad

Ahora, los estrategas están revelando la lista de 26 futbolistas que serán parte del certamen internacional a partir del 11 de junio. Y uno que lo hizo en las últimas horas fue Didier Deschamps, que dio a conocer al grupo de jugadores que representarán a Francia en la competencia.

𝑪𝒉𝒂𝒄𝒖𝒏 𝒂 𝒖𝒏 𝒓𝒐̂𝒍𝒆 𝒂̀ 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒓 🇫🇷🌎



Voici nos 26 Bleus qui représenteront la France à la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 ! 🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/CqKUzJpSK0 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 14, 2026

Como es usual en estos casos, siempre hay ausencias destacadas por sorprendentes modificaciones que realizan los directores técnicos. En el caso de los Bleus, las ausencias más resonante son las del mediocampista Eduardo Camavinga, del Real Madrid y el delantero Randal Kolo Muani del Tottenham.

Publicidad

Sin embargo, a ellos también su suman otras ausencias que generan sorpresa porque han sido para del conjunto galo o incluso han participado con el equipo en otros Mundiales, como los casos de Benjamin Pavard (Marsella) o Kingsley Coman (Al-Nassr). También resalta que no estarán Christopher Nkunku (Milan), Clement Lenglet (Atlético Madrid), Pierre Kalulu (Juventus), Lucas Chevalier (PSG) y Loic Badé (Bayer Leverkusen).

Antoine Griezmann y Hugo Ekitike, dos ausencias especiales

Después, otros jugadores que son importantes pero que estarán ausentes por otro motivos diferentes al rendimientos son los de Antoine Griezmann y Hugo Ekitike. Mientras que el jugador de Atlético Madrid, pronto del Orlando City, no estará porque se retiró de la Selección en 2024, el segundo sufrió una rotura del tendón de Aquiles derecho en abril que lo margina del torneo.

La lista de Francia para el Mundial 2026

Mike Maignan

Robin Risser

Brice Samba

Lucas Digne

Malo Gusto

Lucas Hernandez

Théo Hernandez

Ibrahima Konaté

Jules Koundé

Maxence Lacroix

William Saliba

Dayot Upamecano

N’Golo Kanté

Manu Koné

Adrien Rabiot

Aurélien Tchouaméni

Warren Zaïre-Emery

Maghnes Akliouche

Bradley Barcola

Rayan Cherki

Ousmane Dembélé

Désiré Doué

Jean-Philippe Mateta

Kylian Mbappé

Michael Olise

Marcus Thuram

Publicidad

En síntesis