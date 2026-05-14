La Copa del Mundo 2026 está a la vuelta de la esquina y todos los protagonistas se preparan de la mejor manera. Tantos los jugadores, como entrenadores y organizadores apuntalan todos los detalles para que el evento salga de la mejor manera posible.
Ahora, los estrategas están revelando la lista de 26 futbolistas que serán parte del certamen internacional a partir del 11 de junio. Y uno que lo hizo en las últimas horas fue Didier Deschamps, que dio a conocer al grupo de jugadores que representarán a Francia en la competencia.
𝑪𝒉𝒂𝒄𝒖𝒏 𝒂 𝒖𝒏 𝒓𝒐̂𝒍𝒆 𝒂̀ 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒓 🇫🇷🌎— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 14, 2026
Voici nos 26 Bleus qui représenteront la France à la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 ! 🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/CqKUzJpSK0
Como es usual en estos casos, siempre hay ausencias destacadas por sorprendentes modificaciones que realizan los directores técnicos. En el caso de los Bleus, las ausencias más resonante son las del mediocampista Eduardo Camavinga, del Real Madrid y el delantero Randal Kolo Muani del Tottenham.
Sin embargo, a ellos también su suman otras ausencias que generan sorpresa porque han sido para del conjunto galo o incluso han participado con el equipo en otros Mundiales, como los casos de Benjamin Pavard (Marsella) o Kingsley Coman (Al-Nassr). También resalta que no estarán Christopher Nkunku (Milan), Clement Lenglet (Atlético Madrid), Pierre Kalulu (Juventus), Lucas Chevalier (PSG) y Loic Badé (Bayer Leverkusen).
Antoine Griezmann y Hugo Ekitike, dos ausencias especiales
Después, otros jugadores que son importantes pero que estarán ausentes por otro motivos diferentes al rendimientos son los de Antoine Griezmann y Hugo Ekitike. Mientras que el jugador de Atlético Madrid, pronto del Orlando City, no estará porque se retiró de la Selección en 2024, el segundo sufrió una rotura del tendón de Aquiles derecho en abril que lo margina del torneo.
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La lista de Francia para el Mundial 2026
- Mike Maignan
- Robin Risser
- Brice Samba
- Lucas Digne
- Malo Gusto
- Lucas Hernandez
- Théo Hernandez
- Ibrahima Konaté
- Jules Koundé
- Maxence Lacroix
- William Saliba
- Dayot Upamecano
- N’Golo Kanté
- Manu Koné
- Adrien Rabiot
- Aurélien Tchouaméni
- Warren Zaïre-Emery
- Maghnes Akliouche
- Bradley Barcola
- Rayan Cherki
- Ousmane Dembélé
- Désiré Doué
- Jean-Philippe Mateta
- Kylian Mbappé
- Michael Olise
- Marcus Thuram
En síntesis
- Didier Deschamps excluyó a Eduardo Camavinga y Randal Kolo Muani de la lista de Francia.
- Antoine Griezmann no jugará el Mundial tras su retiro de la Selección en 2024.
- Hugo Ekitike queda fuera del certamen por una rotura del tendón de Aquiles.