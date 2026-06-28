¿Por qué se juega un solo partido del Mundial 2026 HOY domingo 28 de junio?

Sudáfrica y Canadá se ven las caras en Los Angeles por los 16avos de final de la Copa del Mundo.

La Copa del Mundo 2026 no descansa. Ayer sábado por la noche se terminó de disputar la fase de grupos y hoy domingo 28 de junio se juega el primer duelo de los 16avos de final entre los seleccionados de Sudáfrica y Canadá en el SoFi Stadium de Los Angeles.

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Los Bafana Bafana dieron la sorpressa y avanzaron de ronda como segundos del Grupo A, mientras que The Canucks obtuvieron la clasificación en la misma posición, pero en el Grupo B. Ahora bien, este será el único partido del día de la Copa del Mundo.

¿Por qué hay un solo partido del Mundial 2026 HOY domingo 28 de junio?

La FIFA estructuró el calendario de tal manera que este primer día de eliminación directa funcione como una jornada de transición y apertura. Al programar un solo partido, se le otorga un protagonismo exclusivo al inicio de la etapa de ‘matar o morir’ del torneo, dándole un respiro a los equipos antes de volver al formato de múltiples partidos.

Stephen Eustaquio, capitán de la Selección de Canadá (Getty Images)

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Ya mañana lunes las cosas vuelven a la normalidad y contaremos con tres encuentros sumamente atractivos de 16avos de final: Brasil vs. Japón, Alemania vs. Paraguay y Países Bajos vs. Marruecos.

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En síntesis