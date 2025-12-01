Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2026

¿Contra quién debuta? México ya sabe su camino en el grupo del Mundial 2026

El combinado nacional ya conoce su camino en el grupo de la Copa del Mundo del año próximo partido a partido.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
La Selección Mexicana ya conoce su camino en el grupo del Mundial 2026
© Getty ImagesLa Selección Mexicana ya conoce su camino en el grupo del Mundial 2026

La edición 2026 de la Copa del Mundo está cada vez más cerca y quedan apenas poco más de 7 meses para el puntapié inicial del certamen internacional de selecciones más importante. En el Estadio Azteca, la Selección Mexicana tendrá el orgullo de inaugurar el torneo el próximo 11 de junio.

Publicidad

Ahora, el ente madre del futbol mundial reveló cómo será el camino de cada selección en la Fase de Grupos. Los 48 equipos sabrán, cuando sepan su zona el próximo viernes 5 de diciembre, a qué equipo enfrentarán en cada fecha de la primera parte del torneo.

En el caso de México, que tiene asignado el Grupo A y será cabeza de serie, debutará ante un equipo del Bombo 3. A saber: Arabia Saudita, Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Escocia, Noruega, Panamá, Paraguay, Qatar, Sudáfrica, Túnez y Uzbekistán.

La FIFA reveló el camino de cada selección en el Mundial 2026. [Foto: FIFA.com]

La FIFA reveló el camino de cada selección en el Mundial 2026. [Foto: FIFA.com]

Publicidad

Luego, irá contra un conjunto del Bombo 2, donde hay equipos complicados que no llegaron al Bombo 1 de los cabezas de serie: Australia, Austria, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Irán, Japón, Marruecos, Senegal, Suiza y Uruguay.

Por último, cerrará ante un equipo del Bombo 4, donde hay varios conjuntos débiles del torneo, pero también puede tocarle algún equipo europeo del Repechaje o incluso alguno de los equipos del Repechaje Internacional: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Europa 1, Europa 2, Europa 3, Europa 4, Repechaje 1 y Repechaje 2.

¿Cuándo comenzará el Mundial 2026 de la FIFA?

Autoridades buscan días inhábiles en CDMX y Monterrey para el Mundial 2026, ¿por qué y para qué?

ver también

Autoridades buscan días inhábiles en CDMX y Monterrey para el Mundial 2026, ¿por qué y para qué?

La próxima edición de la Copa del Mundo dará inicio el 11 de junio del 2026, y se extenderá durante más de un mes (se alarga por la nueva cantidad de equipos) hasta terminar el 19 de julio del 2026. México, Estados Unidos y Canadá serán los países que hospedarán el torneo que tiene como vigente campeón a la Argentina.

Publicidad

En síntesis

  • La Selección Mexicana inaugurará el Mundial 2026 el 11 de junio en el Estadio Azteca.
  • México será cabeza de serie en el Grupo A y debutará contra un equipo del Bombo 3 (como Arabia Saudita o Paraguay).
  • La Selección Mexicana enfrentará en su segundo partido a un equipo del Bombo 2 (como Colombia o Uruguay) y cerrará ante uno del Bombo 4.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Guillermo Ochoa no sacó un gol olímpico y dejó escapar la victoria
Mexicanos en el extranjero

Guillermo Ochoa no sacó un gol olímpico y dejó escapar la victoria

Los 11 países que le pueden tocar a México en el partido inaugural del Mundial 2026
Mundial 2026

Los 11 países que le pueden tocar a México en el partido inaugural del Mundial 2026

El grupo de la muerte que México podría encabezar en la Copa del Mundo 2026
Mundial 2026

El grupo de la muerte que México podría encabezar en la Copa del Mundo 2026

El nuevo destino que eligió Chicharito Hernández tras su difícil final en Chivas
Chivas

El nuevo destino que eligió Chicharito Hernández tras su difícil final en Chivas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo