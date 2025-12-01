¿Contra quién debuta? México ya sabe su camino en el grupo del Mundial 2026

La edición 2026 de la Copa del Mundo está cada vez más cerca y quedan apenas poco más de 7 meses para el puntapié inicial del certamen internacional de selecciones más importante. En el Estadio Azteca, la Selección Mexicana tendrá el orgullo de inaugurar el torneo el próximo 11 de junio.

Ahora, el ente madre del futbol mundial reveló cómo será el camino de cada selección en la Fase de Grupos. Los 48 equipos sabrán, cuando sepan su zona el próximo viernes 5 de diciembre, a qué equipo enfrentarán en cada fecha de la primera parte del torneo.

En el caso de México, que tiene asignado el Grupo A y será cabeza de serie, debutará ante un equipo del Bombo 3. A saber: Arabia Saudita, Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Escocia, Noruega, Panamá, Paraguay, Qatar, Sudáfrica, Túnez y Uzbekistán.

La FIFA reveló el camino de cada selección en el Mundial 2026. [Foto: FIFA.com]

Luego, irá contra un conjunto del Bombo 2, donde hay equipos complicados que no llegaron al Bombo 1 de los cabezas de serie: Australia, Austria, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Irán, Japón, Marruecos, Senegal, Suiza y Uruguay.

Por último, cerrará ante un equipo del Bombo 4, donde hay varios conjuntos débiles del torneo, pero también puede tocarle algún equipo europeo del Repechaje o incluso alguno de los equipos del Repechaje Internacional: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Europa 1, Europa 2, Europa 3, Europa 4, Repechaje 1 y Repechaje 2.

¿Cuándo comenzará el Mundial 2026 de la FIFA?

La próxima edición de la Copa del Mundo dará inicio el 11 de junio del 2026, y se extenderá durante más de un mes (se alarga por la nueva cantidad de equipos) hasta terminar el 19 de julio del 2026. México, Estados Unidos y Canadá serán los países que hospedarán el torneo que tiene como vigente campeón a la Argentina.

