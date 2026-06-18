La FIFA estableció los parámetros que pondrán a unos por sobre otros en la última fecha de la primera fase.

El desarrollo del Mundial 2026 avanza rápidamente con partidos a toda hora, y cuando nos querramos acordar, ya estaremos transitando la definición de la fase de grupos. Las zonas comienzan a encaminarse, y cada vez falta menos para conocer cuáles serán las selecciones que clasificarán a los dieciseisavos de final de la competencia.

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A diferencia de otras ediciones anteriores, esta Copa del Mundo aplicará un cambio a la hora de poner a un equipo por sobre otro en la última jornada de la fase de grupos. La FIFA implementó modificaciones en los criterios de desempate, que será trascendental conocer para no confundirse con los resultados que vayan sucediendo.

En primer lugar, vale recordar, como es de público conocimiento, que clasifican los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros (cuatro terceros se quedan afuera). Serán en total 32 seleccionados los que obtengan boleto a la siguiente ronda del Mundial 2026 y continúen en carrera por el título, tras terminar la fase de grupos.

Los criterios de desempate en fase de grupos del Mundial 2026:

Si dos equipos de un mismo grupo terminan igualados en puntos tras disputar sus tres partidos, el primer parámetro será el duelo directo entre ambos. En Qatar 2022, el primer criterio era la diferencia de gol, pero en este Mundial 2026 eso ya no correrá. Se tendrá en cuenta ante todo el resultado entre los dos equipos empatados.

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Tal como se utilizó en el Mundial de Clubes de la FIFA del año pasado, en esta Copa Mundial de la FIFA se utilizará el criterio de “desempate olímpico”. Por ejemplo, si un equipo A y un equipo B finalizan con igual cantidad de puntos, no importa si el equipo A tiene mejor diferencia de gol que el equipo B. Se considerará únicamente cuál de los dos equipos le ganó al otro en el grupo.

En el caso de que las dos selecciones empatadas en puntos hayan empatado entre sí, el segundo factor será ahí sí la diferencia de gol. De persistir las tablas, se analizarán los goles convertidos, y después, el fair play (menor cantidad de tarjetas amarillas y rojas). El último criterio de desempate, en el peor de los casos, podría ser la puntuación en el Ránking FIFA.