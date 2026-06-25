¿Cuáles son las 4 posibles sedes donde jugaría Ecuador los dieciseisavos del Mundial 2026?

El equipo de Sebastián Beccacece hizo historia tras vencer a Alemania y se clasificó a la próxima instancia del torneo.

Cuando parecía que la eliminación era inevitable, Ecuador protagonizó una de las mayores sorpresas de la Copa del Mundo. La Tri derrotó por 2-1 a Alemania, una de las grandes potencias del fútbol mundial, y consiguió una clasificación histórica a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros.

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Ecuador dio el batacazo ante Alemania (Getty Images)

El gran apuntado en los últimos días había sido Sebastián Beccacece. Tras los primeros resultados, el entrenador recibió duras críticas e incluso muchos aficionados pedían su salida. Sin embargo, el argentino respondió donde más importa: dentro del campo de juego. Su planteamiento frente a Alemania fue efectivo y Ecuador logró una victoria que puede marcar un antes y un después en este proceso.

Por el momento, el rival de Ecuador en los dieciseisavos de final sería Inglaterra. Sin embargo, todavía restan varios encuentros por disputarse y existen múltiples combinaciones de resultados que pueden modificar tanto el cruce como el camino de la Tri en la fase eliminatoria. Por esa razón, el adversario definitivo aún no está confirmado.

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Como consecuencia de esos posibles cambios en el cuadro, también hay varias sedes donde Ecuador podría disputar su próximo partido. Algunas tienen mayores probabilidades que otras, dependiendo de cómo termine conformándose el cuadro de los dieciseisavos de final.

¿Cuáles son las posibles sedes donde jugaría Ecuador los dieciseisavos del Mundial 2026?

De acuerdo con la información revelada por ESPN Argentina, las cuatro ciudades con posibilidades de recibir el partido de Ecuador en los dieciseisavos de final son San Francisco, Seattle, Ciudad de México y Atlanta. La sede definitiva dependerá del rival que finalmente le toque a la Tri y de cómo se complete el cuadro de la fase eliminatoria del Mundial 2026.

En sintesis

Ecuador venció 2-1 a Alemania y clasificó de forma histórica a los dieciseisavos de final.

y clasificó de forma histórica a los dieciseisavos de final. El técnico Sebastián Beccacece alivió la presión y las críticas tras conseguir el pase con la Tri.

alivió la presión y las críticas tras conseguir el pase con la Tri. Las sedes tentativas para su próximo partido son San Francisco, Seattle, Ciudad de México o Atlanta, dependiendo del rival definitivo.