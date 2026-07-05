Conoce cómo es el calendario del 'Tri' para lo que resta del año, en caso de que no se dé el resultado ideal.

Los jugadores de México saldrán esta noche a defender el orgullo y a dejar bien en alto los colores de la bandera nacional. Enfrente habrá un rival de muchísima jerarquía como Inglaterra, que buscará arruinarle la fiesta y dar el batacazo en el Estadio Azteca. Con sus estrellas y sus futbolistas diferenciales intentará generarle problemas al ‘Tri’.

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La Selección Mexicana llega a los octavos de final del Mundial 2026 como favorito luego de ganar sus cuatro primeros partidos en el torneo y además sin recibir goles en ninguno. No obstante, la calidad de plantilla podría inclinar la balanza a favor de los ‘Three Lions’. Esto es futbol y es una posibilidad a barajar y que hay que contemplar.

En el caso de que se presente ese escenario desfavorable y quede eliminado del Mundial 2026 en octavos, México tiene calendario definido para reponerse rápido de un posible golpe. La acción de esta temporada no se acaba solo con la Copa del Mundo y hay posibilidades prontas para levantar cabeza si no se cumple el sueño del título.

Todo México sueña con dar el golpe ante los ingleses [Foto: Getty]

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Cuando concluya su participación en el torneo de la FIFA, el ‘Tri’ debutará en la Concacaf Nations League en la ventana del 21 de septiembre al 6 de octubre. Allí se disputará una jornada de selecciones, donde México jugaría sus partidos de fase de grupos del certamen continental. Allí el equipo sabrá si clasifica o no a la siguiente fase del torneo.

Luego, para cerrar la agenda de Selección Mexicana del año, del 9 al 17 de noviembre podría jugar los cuartos de final de Concacaf, si logró sacar pasaje a esa instancia. Si no, la Federación buscará organizar partidos amistosos para esa nueva fecha FIFA. Lo cierto es que con esas dos tandas de encuentros se acabaría el 2026 de la escuadra nacional.

Más lejos en el horizonte, con vistas a largo plazo, en 2027 no se jugará Copa Oro ni Copa América, por lo que iniciará un nuevo proceso de preparación pensando en el siguiente Mundial. Lo que sí se juega el próximo año será el “Final Four” de la mencionada Nations League, donde se imagina que México estará por nombre y por sus figuras.