¿Cuándo interviene el VAR por doble amarilla en el Mundial 2026? Reglas y cambios

Repasa los usos que tendrá la herramienta que busca encontrar mayor justicia en el deporte.

El Mundial 2026, organizado de forma conjunta por Estados Unidos, México y Canadá, marcará un hito en la normativa del fútbol profesional. Por primera vez en la historia, el protocolo permitirá que el VAR intervenga cuando un jugador reciba una expulsión derivada de una segunda tarjeta amarilla que sea claramente errónea.

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Esta actualización de la IFAB elimina una de las restricciones más criticadas del videoarbitraje desde su implementación.

Nueva normativa: El VAR y las dobles amonestaciones

Con la nueva regla, las segundas tarjetas amarillas que provoquen una tarjeta roja podrán ser analizadas si existe un fallo técnico evidente. Hasta este cambio, el Video Assistant Referee solo tenía potestad para actuar en rojas directas, dejando sin solución las expulsiones por doble amonestación, incluso si el error era flagrante.

La International Football Association Board (IFAB) dio luz verde a este ajuste para subsanar equivocaciones manifiestas que alteraban el rumbo de los encuentros. Esta evolución reglamentaria es una respuesta directa a diversas polémicas vividas en torneos pasados, donde se castigó injustamente a futbolistas con la expulsión.

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Escenarios de intervención del VAR

El sistema podrá actuar en segundas amarillas que resulten en expulsión cuando se detecte un error de criterio o técnico indiscutible por parte del colegiado. El protocolo se ha diseñado con límites estrictos para no interferir en cada decisión subjetiva que tome el árbitro en el campo.

El VAR tendrá participación directa en la toma de decisiones de tarjetas amarillas o rojas. (GETTY IMAGES)

Asimismo, la tecnología se utilizará en situaciones de confusión de identidad, es decir, cuando se amoneste por segunda vez al jugador equivocado. Estos errores de identificación han sido históricamente considerados fallos críticos, especialmente en duelos de máxima relevancia.

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Límites del videoarbitraje ante errores amarillos

Es importante destacar que el VAR solo corregirá errores claros, obvios y manifiestos. No habrá revisiones para valoraciones subjetivas del árbitro, como puede ser la intensidad de un contacto o si una falta era merecedora de tarjeta según la interpretación del juez central.

Las correcciones se centrarán en confusiones físicas entre jugadores, errores en los dorsales o sanciones por incidentes inexistentes. La premisa fundamental sigue siendo proteger la autoridad arbitral mientras se evitan injusticias que el video puede resolver fácilmente.

Consecuencias para la Copa del Mundo 2026

Este cambio tendrá un impacto significativo en el próximo Mundial 2026, que contará con la participación récord de 48 selecciones. Al incrementarse el número de partidos, el riesgo de fallos arbitrales sube, lo que justifica la expansión de las herramientas tecnológicas para garantizar la equidad.

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Para asegurar una transición fluida, la FIFA organizará seminarios de formación obligatorios para todos los cuerpos técnicos de los países clasificados. El objetivo es que tanto entrenadores como jugadores conozcan con exactitud en qué momentos puede entrar en juego la revisión del VAR.

Evolución respecto al protocolo original

Anteriormente, el campo de acción del VAR se limitaba a cuatro supuestos: goles, penaltis, tarjetas rojas directas y errores de identidad. Las dobles amarillas representaban un “punto ciego” tecnológico que el árbitro debía resolver sin apoyo externo, sin importar la magnitud de la equivocación.

Este vacío legal permitió que jugadores determinantes fueran expulsados en fases decisivas de grandes torneos. Con la ampliación del protocolo, se busca salvaguardar la transparencia y la credibilidad del arbitraje en el fútbol de élite.

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El VAR busca mayor transparencia en el futbol. (GETTY IMAGES)

Otras novedades reglamentarias en 2026

El uso del VAR en segundas amarillas no es la única novedad que veremos en el Mundial 2026. Se introducirán también ajustes en las reglas para los porteros, castigos más severos por la pérdida de tiempo y un control más estricto sobre las protestas de los futbolistas hacia el equipo arbitral.

Adicionalmente, la IFAB sancionará a quienes se cubran la boca al comunicarse en el terreno de juego, buscando una mayor claridad en lo que sucede durante el partido. Todas estas medidas suponen la renovación normativa más profunda del fútbol moderno.

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Debate: fluidez vs. justicia

La expansión del VAR no está exenta de críticas; hay voces que señalan que estas nuevas revisiones podrían ralentizar el juego y romper el ritmo de los partidos. Para estos sectores, el exceso de pausas perjudica el espectáculo en el torneo más importante del mundo.

No obstante, la postura oficial y de muchos defensores es que la integridad del resultado debe estar por encima de la velocidad. Se argumenta que una expulsión errónea puede arruinar el trabajo de cuatro años de una selección nacional, por lo que la justicia deportiva es la prioridad absoluta.

En síntesis

El Mundial 2026 implementará por primera vez el uso del VAR para segundas amarillas.

implementará por primera vez el uso del para segundas amarillas. La IFAB autorizó modificar el videoarbitraje para corregir expulsiones por errores técnicos manifiestos.

autorizó modificar el videoarbitraje para corregir expulsiones por errores técnicos manifiestos. La FIFA impartirá seminarios obligatorios sobre este nuevo protocolo a las 48 selecciones clasificadas.