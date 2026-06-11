Por qué no juega Gilberto Mora en México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026

Gilberto Mora es la gran promesa de la Selección Mexicana a nivel mundial, pero no forma parte de la alineación titular del Tri.

México y Sudáfrica se enfrentan este jueves 11 de junio en el comienzo del Mundial 2026. El partido que tiene como protagonista al Tri se lleva a cabo en el Estadio Azteca y comienza a las 13:00hs (CDMX).

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El equipo de Javier Aguirre debuta en la Copa del Mundo y buscará arrancar el torneo con el pie derecho con una victoria frente a Sudáfrica. Gilberto Mora, la gran promesa de México a nivel mundial, no aparece en la alineación titular del entrenador.

El motivo de la suplencia de Gilberto Mora

Gilberto Mora no está lesionado ni tampoco tiene alguna molestia sino que el joven es suplente por una decisión táctica de Javier Aguirre. El futbolista de Xolos tiene potencial para ser titular, pero deberá demostrarlo en el Mundial para que el Vasco se anime a colocarlo desde el inicio.

El mediocampo titular de la Selección Mexicana para este debut es Erik Lira, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez. Lo más probable es que Gilberto Mora sume minutos en la segunda mitad aunque dependerá del resultado y del desarrollo del juego.

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Gilberto Mora ha jugado 8 partidos hasta el momento con México y por ejemplo el futbolista de Xolos fue titular en los cuartos de final, en la semifinal y en la final de la Copa Oro 2025, por lo que ya ha participado desde el inicio en partidos trascendentales del Tri.

En síntesis