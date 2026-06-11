Por qué no juega Gilberto Mora en México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026

México y Sudáfrica se enfrentan este jueves 11 de junio en el comienzo del Mundial 2026. El partido que tiene como protagonista al Tri se lleva a cabo en el Estadio Azteca y comienza a las 13:00hs (CDMX).
El equipo de Javier Aguirre debuta en la Copa del Mundo y buscará arrancar el torneo con el pie derecho con una victoria frente a Sudáfrica. Gilberto Mora, la gran promesa de México a nivel mundial, no aparece en la alineación titular del entrenador.
El motivo de la suplencia de Gilberto Mora
Gilberto Mora no está lesionado ni tampoco tiene alguna molestia sino que el joven es suplente por una decisión táctica de Javier Aguirre. El futbolista de Xolos tiene potencial para ser titular, pero deberá demostrarlo en el Mundial para que el Vasco se anime a colocarlo desde el inicio.
El mediocampo titular de la Selección Mexicana para este debut es Erik Lira, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez. Lo más probable es que Gilberto Mora sume minutos en la segunda mitad aunque dependerá del resultado y del desarrollo del juego.
Gilberto Mora ha jugado 8 partidos hasta el momento con México y por ejemplo el futbolista de Xolos fue titular en los cuartos de final, en la semifinal y en la final de la Copa Oro 2025, por lo que ya ha participado desde el inicio en partidos trascendentales del Tri.
En síntesis
Sigue GRATIS y EN VIVO México vs. Sudáfrica: transmisión minuto a minuto por el Mundial 2026
- Gilberto Mora es suplente por decisión táctica del director técnico Javier Aguirre.
- La Selección de México debuta ante Sudáfrica en el Mundial este jueves 11 de junio.
- El mediocampo de Javier Aguirre inicia con Erik Lira, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez.