¿Cuándo vuelve a jugar México en el Mundial 2026 tras el triunfo ante Sudáfrica?

El Tri ya tiene fecha y hora para el próximo compromiso del certamen internacional que se juega en suelo nacional.

Arrancó la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, y la Selección Mexicana se estrena contra Sudáfrica. En el Estadio Banorte, en su casa y ante su gente, buscará la victoria para iniciar con el pie derecho en el certamen internacional.

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Y en un duelo donde fue ampliamente superior a Sudáfrica, el Tri se quedó con la victoria por 2-0 para iniciar el torneo de la mejor manera en su casa y ante su gente en el Estadio Banorte de Ciudad de México. Lejos de haber una relajación, el equipo nacional ya sabe dónde y cuándo juega por el siguiente partidos.

¡Triunfo en una atmósfera Incondicional 👊



Nos llevamos los primeros 3 puntos contra Sudáfrica en nuestro debut, en nuestra casa y con nuestra gente.



¡Vamooos! #SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/ur3o2R9OdW — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026

Por la Jornada 2 del Grupo A del certamen internacional, el conjunto al mando del entrenador Javier Aguirre jugará ante Corea del Sur el próximo jueves 18 de junio desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara.

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México realizó un sólido compromiso antes los africanos que mostraron una pobre cara, con una actuación lejos de ser competitiva. Para colmo se quedó con dos jugadores menos tras infracciones clara. Pese a ellos, tendrá revancha en los próximos duelos.

Los tres partidos de México en la fase de grupos