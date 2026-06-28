¿Cuándo y contra quién juega Canadá por los octavos de final del Mundial 2026?

Los anfitriones siguen haciendo historia tras clasificarse a la próxima instancia del certamen internacional, luego de su victoria ante Canadá.

Canadá dio un paso histórico en el Mundial 2026 al superar a Sudáfrica en los dieciseisavos de final y avanzar por primera vez a los octavos de final de una Copa del Mundo. El conjunto norteamericano hizo valer su favoritismo y continúa soñando en el torneo más importante del fútbol internacional.

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Stephen Eustáquio le dio la clasificación a Canadá (Getty Images)

El equipo dirigido por Jesse Marsch se convirtió además en el primer clasificado a los octavos de final de esta edición del Mundial. Como uno de los países anfitriones, Canadá mantiene viva la ilusión de seguir haciendo historia y ahora intentará meterse entre los ocho mejores del certamen.

Ahora, el seleccionado canadiense deberá esperar para conocer a su próximo rival. El ganador del cruce entre Países Bajos y Marruecos, que se disputará mañana desde las 19:00 horas (CDMX), será el equipo que enfrentará en la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

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La fase de eliminación directa no da margen de error y cada partido representa una final. Sin importar quién sea el rival, el conjunto canadiense sabe que tendrá un desafío de máxima exigencia para continuar en carrera en el torneo.

¿Cuándo juega Canadá por los octavos de final del Mundial 2026?

Canadá volverá a jugar el sábado 4 de julio, desde las 14:00 horas (CDMX), en el Houston Stadium, por los octavos de final del Mundial 2026. Allí enfrentará al ganador del duelo entre Países Bajos y Marruecos por un lugar en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

En sintesis

Pase histórico de Canadá: Los norteamericanos se metieron por primera vez en su historia a los octavos de final de un Mundial, abriendo con éxito la fase de eliminación directa.

Los norteamericanos se metieron por primera vez en su historia a los octavos de final de un Mundial, abriendo con éxito la fase de eliminación directa. Próximo rival en la mira: El conjunto de Jesse Marsch espera en la siguiente ronda al ganador del cruce entre Países Bajos y Marruecos .

El conjunto de Jesse Marsch espera en la siguiente ronda al ganador del cruce entre . Fecha y sede del partido: El duelo de octavos de final se disputará el sábado 4 de julio a las 14:00 horas (CDMX) en el Houston Stadium (NRG Stadium).