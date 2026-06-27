¿Cuándo y contra quién juega Inglaterra por los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026?

Uno de los candidatos cumplió de buena manera en la primera instancia y ya piensa en lo que viene.

La selección de Inglaterra cerró la fase de zonas del Mundial 2026 con un andar sólido y ya apunta sus cañones a la próxima instancia eliminatoria. Este sábado, el combinado británico se impuso con autoridad por 2-0 ante Panamá en la última jornada del Grupo L, un resultado que le permitió asegurar el liderazgo absoluto de su sector con siete unidades y ratificar su condición de candidata al título.

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La razón de este gran presente se debió a una altísima efectividad ofensiva en el cierre del grupo. Con una anotación de Jude Bellingham y otra de Harry Kane, el equipo resolvió el trámite sin mayores complicaciones. El seleccionado europeo arrastra un gran presente histórico en las competencias de la FIFA, sosteniendo un proceso consolidado que busca coronar con el éxito en esta edición norteamericana.

Senegal: el rival de Inglaterra en 16avos de final del Mundial

Respecto al rival, el panorama quedó definido por completo en la pizarra del torneo tras concluir las acciones de la jornada. La selección de Senegal será el oponente oficial en la llave de eliminación directa. El conjunto africano selló su pasaporte a los cruces decisivos y promete transformarse en una dura prueba para los dirigidos por Tomas Tuchel.

Inglaterra no pierde la ilusión de llegar lejos en la Copa del Mundo. (GETTY IMAGES)

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El próximo compromiso de los Tres Leones por los dieciseisavos de final está programado para este miércoles 1 de julio, a partir de las 14:00 horas del Centro de México. El escenario designado para este choque de alta tensión será el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), recinto tecnológico que empezará a recibir los encuentros a todo o nada del certamen.

En síntesis