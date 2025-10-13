¿Cuántos habitantes tiene Cabo Verde, país que clasificó al Mundial por primera vez en su historia?

Cada vez falta menos para uno de los torneos más importantes que hay en el futbol. En 2026 comenzará un nuevo Mundial pero con un formato diferente en el que ya no participarán 48 países si no que lo harán 32. La misma será en Estados Unidos, México y Canadá.

De a poco empiezan a confirmarse que países ya están dentro del certamen y este lunes hubo uno de los batacazos más grandes de todos. Cabo Verde ganó su partido de local por 3-0 ante Eswatini y disputará el primer Mundial de toda su historia.

Gracias a que sumaron 23 puntos sobre 30 disputados, dejaron a Camerún en repechaje y dirán presente en la cita mundialista del año próximo, dejando en lo más alto a su país.

Lo más curioso es que Cabo Verde será el segundo país en la historia de los mundiales con menos habitantes por detrás de Islandia. Son 524.877 las personas que viven allí y además será el país más pequeño en territorio, lo que agiganta aún más su clasificación.

Valor de Cabo Verde

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el valor total de la plantilla de Cabo Verde es de apenas 27,2 millones de euros. Una cifra modesta si se la compara con otras selecciones que estarán en el Mundial 2026. Aun así, el combinado africano logró hacer historia y ahora va por más el año que viene.