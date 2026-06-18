Qatar cuenta con varios futbolistas nacionalizados para jugar su segundo partido en la fase de grupos del Mundial 2026.

Desde las 16:00 hs de la Ciudad de México, Canadá recibirá a Qatar por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Ambos seleccionados llegan con la necesidad de conseguir su primera victoria en el certamen luego de haber empatado en sus respectivos estrenos.

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Los anfitriones igualaron 1-1 frente a Bosnia en un partido que dominaron durante varios pasajes, pero en el que no lograron sostener la ventaja. Del otro lado estará una selección qatarí que dio una de las sorpresas de la primera jornada al rescatar un empate agónico ante Suiza, uno de los grandes favoritos para quedarse con el grupo.

Como ocurre en muchas selecciones alrededor del mundo, Qatar también cuenta con varios futbolistas nacionalizados dentro de su plantel. A lo largo de los últimos años, la federación trabajó para incorporar jugadores nacidos en otros países que posteriormente obtuvieron la ciudadanía y pasaron a representar al combinado asiático.

Los convocados de Qatar nacidos fuera del país

Boualem Khoukhi (Argelia) – Defensor

Lucas Mendes (Brasil) – Defensor

Pedro Miguel (Portugal) – Defensor

Assim Madibo (Sudán) – Mediocampista

Karim Boudiaf (Francia) – Mediocampista

Almoez Ali (Sudán) – Delantero

Edmilson Junior (Bélgica) – Delantero

Mohammed Muntari (Ghana) – Delantero

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En total, ocho futbolistas de la convocatoria qatarí nacieron fuera del país. Sin embargo, todos completaron los procesos necesarios para obtener la nacionalidad.

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