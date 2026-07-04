Gilberto Mora podría ser titular ante Inglaterra

Estas palabras fueron las que dio Javier Aguirre en conferencia sobre Gil Mora, por lo que pone a pensar que será titular.

Luego de las actuaciones de Gilberto Mora en el partido del pasado martes ante Ecuador, se pudo ver el talento que tiene el jugador mexicano, por lo que fue en ese duelo cuando tuvo su primera titularidad. Sin embargo, con lo mostrado, una de las interrogantes es la posibilidad de que este domingo vuelva a ir de inicio ante Inglaterra.

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Javier Aguirre confía en Gil Mora

En la conferencia de prensa de Javier Aguirre, el técnico habló mucho del futbolista de Tijuana, mencionando que es un talento de esos que tienen oportunidad de jugar en cualquier equipo, por lo que puso a pensar a la afición en que tendría su segunda titularidad continua en el encuentro de octavos de final.

“Estoy convencido de que este país da ese tipo de jugadores de cuando en cuando. Tomás Boy era uno; son personas que reciben la pelota y ya saben, en 360 grados, qué está pasando. Benjamín Galindo estaba en esa línea y ahora tenemos a Gilberto (…) Son jugadores distintos, que pueden jugar en cualquier parte del mundo. Encima le añades su corta edad y su personalidad y tenemos un jugador mexicano para donde él quiera jugar; lo puedo garantizar.” Javier Aguirre

El estratega comparó lo que hace él ahora con lo que veía en figuras como el “Jefe” Boy o en Galindo. El tema aquí es que pese a tener la posibilidad de enfrentarse ante Inglaterra surgió una duda que justamente no tiene que ver con lo futbolístico, sino más bien con lo físico y la razón por la que no estaría en el duelo de mañana.

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¿Titularidad segura?

De acuerdo con lo revelado habría dos jugadores con molestias, sin mencionarlos se pensó en Gil Mora y en Roberto Alvarado, por las faltas que les cometían y la intensidad del duelo anterior, aunque no se ha confirmado. A ello hay que sumarle que Gil presenta pubalgia y había estado en un tratamiento para evitar complicaciones.

En síntesis