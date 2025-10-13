Destapan la playera de portero que usaría México en el Mundial 2026 y genera polémica en la afición

Después de lo que fue la dura derrota por 4-0 ante Colombia, la Selección Mexicana tiene este martes una nueva oportunidad para dejar una mejor imagen hacia sus aficionados. El Tri se enfrenta con Ecuador a partir de las 20:30hs (CDMX) en los Estados Unidos.

Falta menos de un año para el inicio del Mundial y el equipo de Javier Aguirre tiene que aprovechar cada amistoso para probar, competir y aprender cosas. Por otro lado, este lunes se produjo una polémica en las redes sociales relacionada a la posible playera de portero que usaría México.

‘Opaleak’, un sitio especializado en informar y filtrar uniformes de todas partes del mundo en equipos y selecciones, sacó a la luz una imagen de la que sería la playera de portero. La particularidad que tiene es que el jersey es de color rosa y muchos usuarios de las redes sociales manifestaron que da la semejanza a un payaso.

Otros mencionaron que la playera podría estar inspirada en Jorge Campos quien, además de ser el mejor portero en la historia de México, también es reconocido por haber utilizado playeras ‘polémicas’ con diseños y colores llamativos durante su época como arquero.

La posible playera de portero (Opaleak)

Esta filtración abrió la puerta a distintos memes y muchos utilizaron la imagen de un payaso y le colocaron la playera de portero que usaría México en el Mundial. Otros mencionaron que Luis Malagón tuvo una mala actuación frente a Colombia a propósito para no tener que utilizar esta equipación en la cita.

¿Quiénes serán los porteros de México en el Mundial?

Si bien ningún futbolista está confirmado para el Mundial, todo indica que Luis Malagón sería el portero titular de la Selección Mexicana de cara a la cita. Raúl Rangel también tendría muchas chances de conformar la lista y después se abre el debate porque Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo y Álex Padilla, entre otros, son otros de los considerados por Javier Aguirre.

