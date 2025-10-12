Luego de que la Selección Mexicana perdiera 4-0 ante Colombia en el primer juego de la Fecha FIFA de octubre, comenzaron a especular sobre los jugadores que no debían estar en el conjunto y de aquellos que para el Mundial 2026 serían la opción ideal, incluso algunos que serían naturalizados como en el caso de Álvaro Fidalgo que tiene muy buenos números con el Club América.

Publicidad

Publicidad

Lamentablemente, han sido varias las ocasiones en las que se le ha cuestionado al español si desea ser elegible, ya que de acuerdo con Javier Aguirre, el mediocampista de las Águilas podría ser considerado para los duelos amistosos del mes de noviembre sólo para irse acoplando, ya que será hasta febrero del 2026 cuando ya podrá formar parte de la plantilla al considerarse legalmente también como mexicano.

ver también Los dos entrenadores que brillan en la Liga MX que proponen para reemplazar a Javier Aguirre en México

Álvaro Fidalgo no iría a Selección Mexicana

Fue justo el día de ayer, cuando México perdió ante los cafeteros que salió a la luz un video anterior donde se le cuestionaba a Fidalgo sobre la posibilidad de formar parte de la plantilla del “Vasco”, por lo que sorprendió su respuesta al mencionar que su ilusión sigue siendo representar a su país, pese a que sabe que tiene muy pocas oportunidades de ser tomado en cuenta en una selección como la española.

“Ya lo dije muchas veces, al final cada jugador siente a su país como lo más grande, creo que México tiene jugadores en mi posición con gran mentalidad”. Álvaro Fidalgo

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Hay que mencionar que hace ya unos meses, todo iba encaminado a que Fidalgo sí formara parte de la plantilla, incluso este semestre ya aparece como mexicano en los registros de la Liga MX, pero desde hace unos meses que comenzó su lesión de la rodilla a darle más problemas, ahora sí se está replanteado la posibilidad de que no sea lo que busca al estar con el Tricolor, aún cuando Aguirre ya lo quiere tomar en cuenta.