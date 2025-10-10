La Selección Mexicana juega esta Fecha FIFA de octubre dos amistosos frente a dos rivales importantes como lo son Colombia y Ecuador, dos selecciones sudamericanas que ya se aseguraron su lugar en el Mundial 2026. El primer partido es este sábado y el siguiente el próximo martes.

Javier Aguirre tiene cada vez menos encuentros para terminar de preparar y definir la lista definitiva para el Mundial. En este caso, el Vasco cuenta con varias ausencias en la nómina por lesión y otras bajas son por determinación propia, como es la de Guillermo Ochoa.

Si bien el Memo estuvo presente en el plantel que fue campeón en la Copa Oro, Javier Aguirre ya lleva dos convocatorias sin llamar al histórico portero. Mucho se habla del posible récord de Guillermo Ochoa ya que ningún futbolista logró disputar seis Mundiales.

El portero mexicano podría conseguir este récord en caso de que Javier Aguirre lo llame. “Memo está bien ahora, eso de los 6 Mundiales no lo hemos hablado. Si está en buen nivel competirá, la experiencia que tiene Memo no la tiene nadie, el aplomo, la serenidad, el manejo de vestuario. Es difícil saberlo, sí le da un plus para jugador porque no la compras en la farmacia la experiencia, sabe estar, sabe ordenar a los jóvenes, sabe dirigir, sabe competir, es muy útil”, comentó el técnico del Tri.

Guillermo Ochoa sueña con su sexto Mundial con México (Getty Images)

Sin embargo, Javier Aguirre manifestó en una entrevista en TUDN que hay mucha competencia en la portería de México: “Hemos probado con varios jóvenes, con Padilla, Tapia, ahora viene Acevedo, claro que estamos viendo posibilidades, no quiero que porque han venido siempre Malagón y Tala se sientan indiscutibles, porque se han equivocado y han sido cuestionados. Malagón fue muy criticado, es una bonita competencia entre cinco o seis jugadores donde está Memo para buscar tres porteros“.

La actualidad de Guillermo Ochoa

Guillermo Ochoa tuvo dificultades para encontrar un equipo en el mercado y finalmente firmó con el Limassol de Chipre. El portero solo disputó 3 partidos en la temporada y quizás su poca actualidad influyó en la no convocatoria de Javier Aguirre para los amistosos de la Selección Mexicana.

