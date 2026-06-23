Didier Deschamps deja a Francia tras fallecimiento de su madre

Apenas ayer, Francia y Didier Deschamps estaban celebrando su segunda victoria en el Mundial, pero hoy le llegó una noticia inesperada. Este martes, la madre del entrenador de esta selección falleció a los 87 años de edad, por lo que de manera inmediata dejó la concentración el cuadro francés para estar en su entorno familiar.

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Mediante un comunicado la FFF dio a conocer la lamentable noticia, por lo que apuntaba que Deschamps habría dejado los Estados Unidos para asistir al funeral. Pero eso no es todo, sino que además el seleccionador no estaría presente en los entrenamientos de los próximos días previos al partido ante Noruega, incluso quedaría fuera de ese partido.

En este último juego ante los noruegos, Francia peleará por el primer puesto de su grupo, pero ahora no contará con Didier. El presidente de la Federación Francesa de Futbol, Philippe Diallo mencionó que el técnico confía plenamente en Guy Stéphan para que tome las riendas del equipo en estos días de su ausencia, por lo que el asistente será quien comande este encuentro.

¿Quién era Ginette Deschamps?

Ginette, la madre de Didier, siempre se mantuvo alejada del foco, pero crio a dos hijos, en este caso el entrenador francés y a Philippe. Antes de ello trabajó como vendedora de lana mientras su marido se dedicaba a pintar casa y a ser jugador de rugby. La madre del estratega sobrevivió a dos tristes pérdidas en su vida.

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De acuerdo con información biográfica, perdió a su hijo mayor a los 22 años en un accidente del vuelo 1919 en diciembre de 1987. Más tarde, sufrió el fallecimiento de su esposo, padre de Didier, por lo que ella sólo tenía como familia directa al estratega francés.

En síntesis