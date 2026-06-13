El presidente de Estados Unidos sugirió cambiar el nombre del futbol americano aprovechando el certamen internacional en el país.

La Copa del Mundo 2026 ya está en marcha y ya están en juego los partidos de los diferentes grupos. Los tres anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá, ya tuvieron su primer cotejo y el resto de equipos están debutando en la competencia.

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En medio de todo esto, un personaje que siempre da que hablar cuando se lo ve en pública es Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Con el torneo en marcha, en el país no se le está dando un protagonismo que merece este torneo por parte de los estadounidenses.

Y es que el país tiene otros deportes de cabecera como el futbol americano, basquetbol o beisbol. Con el primero, cabe recordar una propuesta que realizó hace poco el máximo mandatario del país, durante el sorteo de los grupos de la competencia el pasado diciembre.

🇺🇸🚨 TOTALMENTE BASADO: Donald Trump quiere que la NFL cambie su nombre para que el fútbol de verdad sea el único deporte llamado fútbol.



‼️ "Esto es fútbol, no hay duda al respecto. Tenemos que inventar otro nombre para la NFL".pic.twitter.com/O1M4ghFwQZ — Derechazo (@derechazoar) June 13, 2026

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Ante la mirada de millones, el presidente sugirió cambiar el nombre del futbol americano ante la confusión cuando el mundo le dice futbol al deporte rey del mundo: “Cuando ves lo que ha pasado con el futbol en Estados Unidos, que es el soccer en Estados Unidos, parece que nunca lo llamamos así porque tenemos un pequeño conflicto con otra cosa que se llama futbol”.

Además, agregó en ese momento con convencimiento junto a Gianni Infantino, presidente de FIFA: “Pero, pensándolo bien, no debería llamarse… esto (el balompié) es football, sin duda. Tenemos que buscar otro nombre para la NFL. Pensándolo bien, no tiene sentido“. El debate será eterno en tierrar norteamericanas sobre cómo deben llamarse un deporte y otro.

¿Cuándo vuelve a jugar Estados Unidos por el Mundial 2026?

Tras la goleada 4-1 ante Paraguay por la Jornada 1 del Grupo D, los Yankees ya piensan en su siguiente rival, Australia. El partido será el próximo viernes 19 de junio desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el Lumen Field de la ciudad de Seattle.

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En síntesis