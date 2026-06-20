Dónde ver EN VIVO Alemania vs. Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial 2026: TV y streaming online

Está todo listo para ver una nueva presentación de uno de los máximos candidatos a a quedarse con el título del Mundial 2026. Este sábado, Alemania aparece en escena para disputar la segunda jornada de la competencia ante Costa de Marfil en un encuentro que colocará entre los 32 mejores a quien obtenga la victoria, razón por la que nadie se quiere perder del partido.

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La mala noticia es que, para todos aquellos que desean disfrutar de la transmisión del encuentro vía TV Abierta en México, no podrán contar con dicha opción y deberá recurrir a otras alternativas. La plataforma de streaming ViX Premium es la dueña de los derechos de este partido, siendo la única opción disponible en suelo mexicano.

Alemania y Costa de Marfil forman parte del mencionado Grupo E junto a Ecuador y Curazao, por lo que una victoria en el estreno es de vital importancia para ambos seleccionados si es que sueñan con avanzar a la próxima instancia y no comenzar a sufrir desde temprano con malos resultados.

En el debut de la zona, los europeos se despacharon con una contundente goleada por 7-1 ante Curazao, mientras que los africanos obtuvieron una victoria agónica contra Ecuador por 1-0 en el final del encuentro. Por lo tanto, este duelo de líderes de zona promete grandes emociones de principio a fin.

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¿Cómo ver el partido en México?

México : ViX Premium

: ViX Premium Centroamérica : Tigosports

: Tigosports Argentina : Dsports, TyC Sports, Flow

: Dsports, TyC Sports, Flow Sudamérica : DSports

: DSports España : DAZN

: DAZN Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo y FuboTV

En síntesis