El futbolista del Real Madrid comenzó el torneo de la mejor manera con un doblete con el que puede empezar a hacer historia.

Kylian Mbappé volvió a demostrar por qué es una de las máximas estrellas del futbol mundial. En el debut de Francia en el Mundial 2026, el delantero del Real Madrid marcó un doblete en la victoria por 3-1 frente a Senegal y se metió de lleno en la pelea por terminar como máximo artillero del certamen.

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Kylian Mbappé figura ante Senegal (Getty Images)

El atacante francés fue la gran figura del encuentro y ratificó que es la principal ilusión de su selección para volver a conquistar la Copa del Mundo. Con apenas un partido disputado, Mbappé ya suma dos goles y comparte la cima de la tabla de goleadores.

Además de buscar la Bota de Oro en este Mundial, el delantero también persigue un objetivo histórico. Con sus dos tantos ante Senegal alcanzó los 14 goles en Copas del Mundo, quedando a apenas dos del récord absoluto que ostenta el alemán Miroslav Klose, máximo goleador de la historia de los Mundiales con 16 conquistas.

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De esta manera, Mbappé ya supera los 13 goles mundialistas de Lionel Messi y continúa escalando posiciones en un ranking histórico que podría tener un nuevo dueño si mantiene su impresionante promedio goleador durante el torneo.

Con apenas 27 años, el francés tiene por delante varios partidos para seguir acercándose a la marca de Klose y convertirse en una de las grandes historias de esta Copa del Mundo que recién comienza.

Mientras tanto, el que amenaza con quedarse con la Bota de Oro en este torneo es nada más ni nada menos que Erling Haaland, que ya marcó un doblete ante Irak para Noruega.

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Tabla de goleadores del Mundial 2026

Kylian Mbappé (Francia) – 2 goles Erling Haaland (Noruega) – 2 goles Elijah Just (Nueva Zelanda) – 2 goles Folarin Balogun (Estados Unidos) – 2 goles Yasin Ayari (Suecia) – 2 goles Kai Havertz (Alemania) – 2 goles Abdulelah Al-Amri (Arabia Saudita) – 1 gol Alexander Isak (Suecia) – 1 gol Amad Diallo (Costa de Marfil) – 1 gol Connor Metcalfe (Australia) – 1 gol Crysencio Summerville (Países Bajos) – 1 gol Cyle Larin (Canadá) – 1 gol Daichi Kamada (Japón) – 1 gol

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