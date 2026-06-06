Descubre aquí cómo seguir la transmisión del juego de este sábado en México y todo el continente.

En un sábado de grandes propuestas para los fanáticos futboleros en todo el planeta, Argentina se verá las caras ante Honduras en un nuevo amistoso internacional de selecciones. La ‘Albiceleste’ afrontará una de sus últimas pruebas previas a su estreno en el Mundial 2026, donde buscará el bicampeonato tras lo logrado en la pasada edición.

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¿Cómo llegan Argentina y Honduras al amistoso internacional?

El equipo de Lionel Scaloni arriba a este encuentro en una racha muy positiva: acumula 5 triunfos consecutivos, todos por partidos de carácter amistoso. Argentina disputará el Mundial 2026, donde formará parte del Grupo J, que compartirá junto a Argelia, Jordania y Austria.

El conjunto de José Francisco Molina, por su parte, viene con algunos resultados más adversos: sólo ganó 2 de sus últimos 8 juegos entre todas las competencias. Honduras, a diferencia de su rival de turno, no jugará la próxima Copa del Mundo, pues fue eliminado en las Eliminatorias.

Argentina mide fuerzas ante Honduras [Foto: Getty]

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A qué hora juegan Argentina vs. Honduras por un amistoso internacional:

El partido entre la ‘Albiceleste’ y la ‘Bicolor’ se llevará a cabo HOY sábado 6 de junio, con sede en el Kyle Field Stadium de Texas, en los Estados Unidos. El encuentro está programado para dar comienzo a partir de las 18.00 horas del Centro de México (19.00 hora local).

Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Honduras por un amistoso internacional:

El duelo entre sudamericanos y centroamericanos no tendrá transmisión en México ni por televisión ni por streaming. No obstante, sí se podrá seguir en otros lugares del continente:

Argentina: TyC Sports, Telefé y TyC Sports Play.

TyC Sports, Telefé y TyC Sports Play. Brasil: XSports.

XSports. Costa Rica: Repretel Canal 6.

Repretel Canal 6. Estados Unidos: ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App.

ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App. Honduras: Canal 5 Televicentro, Deportes TVC y HRN.

Canal 5 Televicentro, Deportes TVC y HRN. Puerto Rico: ESPN Deportes y NAICOM.