Los Diablos Rojos y los Faraones se enfrantarán por el primer compromiso de ambos en el certamen internacional.

Por la Jornada 1 del Grupo G del Mundial 2026, Bélgica y Egipto se miden este lunes 15 de junio desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el Lumen Field de la ciudad de Seattle. Ambos conjuntos buscarán iniciar el camino mundialista con un triunfo.

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En el otro duelo de la zona, que será entre Irán y Nueva Zelanda, se erigen competidores directos a los africanos para avanzar. Por ese motivo, los dos conjuntos deberán esperar que los europeos, favoritos para ser líderes de la zona, triunfen para luchar por el segundo puesto.

Con respecto a este juego de la jornada de lunes, el choque entre belgas y egipcios no estará disponible a través de televisión abierta debido a la estrategia de derechos de transmisión para el Mundial 2026.

Televisa y TV Azteca solo cuentan con una selección de encuentros para televisión abierta, mientras que la cobertura completa del torneo quedó reservada para el Pase Mundial de ViX Premium. Por ese motivo, Suecia contra Túnez únicamente podrá verse a través de dicha plataforma de streaming en territorio mexicano.

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Dónde ver Bélgica vs. Egipto por país

México: ViX Premium

ViX Premium Centroamérica: Tigo Sports y FOX

Tigo Sports y FOX Argentina: TyC Sports, DSports, Flow y Paramount+

TyC Sports, DSports, Flow y Paramount+ Sudamérica: DSports y Paramount+

DSports y Paramount+ España: DAZN y Movistar+

DAZN y Movistar+ Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo y FuboTV

En síntesis