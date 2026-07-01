Dónde ver EN VIVO Bélgica vs. Senegal por los 16vos de final del Mundial 2026: TV y streaming online

Bélgica y Senegal se enfrentan por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Mirá qué canal transmite el partido y cómo seguirlo en vivo por TV y streaming desde México, Centroamérica, Sudamérica, España y Estados Unidos.

Desde las 14:00 hs de la CDMX, se definirá otro de los clasificados a los octavos de final del Mundial 2026. Bélgica y Senegal se enfrentan por los dieciseisavos de final del certamen internacional en un duelo que promete ser muy parejo entre dos selecciones que todavía no lograron mostrar su mejor versión.

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Senegal consiguió su boleto a esta instancia con lo justo. Los africanos sumaron apenas tres puntos y avanzaron como uno de los mejores terceros gracias a una contundente goleada sobre Irak en su última presentación, resultado que les permitió mantenerse con vida en el torneo.

Bélgica, por su parte, también llega con algunas dudas. Si bien terminó la fase de grupos invicta, con dos empates y una victoria, recién pudo mostrar una mejor imagen en la última jornada, cuando goleó a Nueva Zelanda. Ahora intentará confirmar esa levantada en un partido decisivo.

Tanto belgas como senegaleses saben que un error puede costar la eliminación. Por eso se espera un encuentro muy disputado, con dos equipos que buscarán aprovechar cada oportunidad para quedarse con el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

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Dónde ver EN VIVO Bélgica vs. Senegal por TV y streaming

México: ViX.

ViX. Centroamérica: Costa Rica (FOX+), Guatemala (Tigo Sports Guatemala), El Salvador (Tigo Sports El Salvador y FOX El Salvador), Honduras (Tigo Sports Honduras y Rock n Pop), Nicaragua (Canal 10, Tigo Sports Nicaragua y FOX Nicaragua).

Costa Rica (FOX+), Guatemala (Tigo Sports Guatemala), El Salvador (Tigo Sports El Salvador y FOX El Salvador), Honduras (Tigo Sports Honduras y Rock n Pop), Nicaragua (Canal 10, Tigo Sports Nicaragua y FOX Nicaragua). Sudamérica: Argentina (DIRECTV Sports Argentina, DGO, Flow Sports y Paramount+), Brasil (SporTV, Globo, Globoplay, CazéTV y Disney+ Premium), Chile (Chilevisión, DIRECTV Sports Chile, DGO y Paramount+), Colombia (Win Sports, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Win Play y Paramount+), Ecuador (DIRECTV Sports Ecuador, DGO y Paramount+), Perú (DIRECTV Sports Perú, DGO, América TV, América TVGO y Paramount+), Bolivia (Tigo Sports Bolivia y Entel TV), Paraguay (GEN y Trece Unicanal), Uruguay (DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV y Paramount+), Venezuela (DIRECTV Sports Venezuela, DGO e Inter).

Argentina (DIRECTV Sports Argentina, DGO, Flow Sports y Paramount+), Brasil (SporTV, Globo, Globoplay, CazéTV y Disney+ Premium), Chile (Chilevisión, DIRECTV Sports Chile, DGO y Paramount+), Colombia (Win Sports, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Win Play y Paramount+), Ecuador (DIRECTV Sports Ecuador, DGO y Paramount+), Perú (DIRECTV Sports Perú, DGO, América TV, América TVGO y Paramount+), Bolivia (Tigo Sports Bolivia y Entel TV), Paraguay (GEN y Trece Unicanal), Uruguay (DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV y Paramount+), Venezuela (DIRECTV Sports Venezuela, DGO e Inter). Estados Unidos: Fox Sports 1, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV.

Fox Sports 1, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV. España: DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.

Horario de Bélgica vs. Senegal por país

México: 14:00 horas.

14:00 horas. Centroamérica: 14:00 horas.

14:00 horas. Sudamérica: Colombia, Perú y Ecuador: 15:00 horas; Chile, Bolivia y Venezuela: 16:00 horas; Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:00 horas.

Colombia, Perú y Ecuador: 15:00 horas; Chile, Bolivia y Venezuela: 16:00 horas; Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:00 horas. Estados Unidos (ET): 16:00 horas.

16:00 horas. España: 22:00 horas.

En sintesis

Bélgica y Senegal definen a las 14:00 (hora CDMX) un boleto para los octavos de final.

y definen a las 14:00 (hora CDMX) un boleto para los octavos de final. Los africanos clasificaron como mejores terceros tras una victoria clave ante Irak.

tras una victoria clave ante Irak. El combinado belga llega a este duelo de eliminación directa en condición de invicto.