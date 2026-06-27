Dónde ver EN VIVO Colombia vs. Portugal por el Grupo K del Mundial 2026: TV y streaming online

El Estadio Miami será testigo del juego que definirá al líder del Grupo K. A continuación, conoce las alternativas para sintonizar este partido a distancia.

Colombia y Portugal chocan entre sí en lo que promete ser el partido más atractivo del Grupo K del Mundial 2026. El conjunto Cafetero llega como líder con puntaje perfecto, mientras que los Lusos lo escoltan con cuatro puntos y una reciente goleada por 5-0 sobre Uzbekistán.

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Está en juego el primer lugar del grupo y en ambas plantillas hay figuras de sobra para pronosticar que puede ser un partido de alto voltaje. La sola presencia de Cristiano Ronaldo es un gran condimento para este cotejo imperdible que comenzará a las 17:30 hs (CDMX) en el Estadio Miami.

Dónde ver el partido Colombia vs. Portugal por país

México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX Mexico.

Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX Mexico. Centroamérica: ViX y FOX (Costa Rica, El Salvador y Honduras).

ViX y FOX (Costa Rica, El Salvador y Honduras). Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Disney+ Premium Argentina y Paramount+.

Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Disney+ Premium Argentina y Paramount+. Colombia : DIRECTV Sports, Paramount+, Caracol TV, RCN Television y Caracol Play.

: DIRECTV Sports, Paramount+, Caracol TV, RCN Television y Caracol Play. Resto de Sudamérica: DIRECTV Sports y Paramount+.

DIRECTV Sports y Paramount+. España: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat.

DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat. Estados Unidos: Fubo TV, Prime Video USA, Peacock, Sling, FOX Network, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Tabla de posiciones del Grupo K del Mundial 2026

Captura de pantalla de las tablas de Google