Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

Dónde ver EN VIVO Costa de Marfil vs. Ecuador por la Fase de Grupos del Mundial 2026: TV y streaming online

Costa de Marfil y Ecuador se enfrentan este domingo en el Estadio Filadelfia. Ambas selecciones comparten el Grupo E con Alemania y Curazao.

Costa de Marfil y Ecuador se enfrentan en el Mundial 2026
© Imagen propiaCosta de Marfil y Ecuador se enfrentan en el Mundial 2026

Costa de Marfil y Ecuador se enfrentan este domingo 14 de junio en el tercer partido del día por la Fase de Grupos del Mundial 2026. El encuentro entre estas dos selecciones se lleva a cabo en el Lincoln Financial Field, conocido como Estadio Filadelfia en el torneo, y comienza a las 17:00hs (CDMX).

En la previa se espera que sea un juego muy igualado entre Costa de Marfil y Ecuador, principalmente porque son dos equipos con futbolistas físicos y rápidos. Con Alemania y Curazao dentro del Grupo E, este partido es clave para ambos en busca de la clasificación.

Por dónde ver el partido

El partido entre Costa de Marfil y Ecuador de este domingo 14 de junio no será transmitido en México por televisión abierta. De esta manera, la única opción para seguir el encuentro es a través de la plataforma ViX Premium con el Plan Mundial.

  • México: ViX Premium
  • Centroamérica: Tigo Sports y Fox Sports
  • Argentina: DGo, Flow, Disney+ Premium, Telefe, Paramount+
  • Sudamérica: DGo, Disney+ Premium, Paramount+
  • España: DAZN
  • Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo y FuboTV

La actualidad de ambos equipos

Costa de Marfil vuelve a disputar una Copa del Mundo. Los Elefantes no jugaban un Mundial desde la edición de Brasil 2014 y el conjunto africano logró clasificarse tras terminar 1° en las Eliminatorias de la CAF. Costa de Marfil le ganó por 2-1 a Francia en el amistoso previo al torneo.

Ver también

Pronósticos Costa de Marfil vs Ecuador: tres puntos que pueden definir el futuro del grupo

Por su parte, esta es la segunda participación consecutiva de Ecuador (tiene 5 en total). El equipo dirigido por Sebastián Beccacece terminó 2° en la clasificación de Conmebol y viene de vencer por 2-1 a Arabia Saudita y por 3-0 a Guatemala en los amistosos previos al Mundial.

En síntesis

  • El partido Costa de Marfil vs. Ecuador se juega este domingo 14 de junio.
  • El juego será en el Estadio Filadelfia a las 17:00 horas (CDMX).
  • En México se transmitirá únicamente por la plataforma de streaming ViX Premium.
Patricio Hechem
Patricio Hechem
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones