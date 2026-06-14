Costa de Marfil y Ecuador se enfrentan este domingo 14 de junio en el tercer partido del día por la Fase de Grupos del Mundial 2026. El encuentro entre estas dos selecciones se lleva a cabo en el Lincoln Financial Field, conocido como Estadio Filadelfia en el torneo, y comienza a las 17:00hs (CDMX).
En la previa se espera que sea un juego muy igualado entre Costa de Marfil y Ecuador, principalmente porque son dos equipos con futbolistas físicos y rápidos. Con Alemania y Curazao dentro del Grupo E, este partido es clave para ambos en busca de la clasificación.
Por dónde ver el partido
El partido entre Costa de Marfil y Ecuador de este domingo 14 de junio no será transmitido en México por televisión abierta. De esta manera, la única opción para seguir el encuentro es a través de la plataforma ViX Premium con el Plan Mundial.
- México: ViX Premium
- Centroamérica: Tigo Sports y Fox Sports
- Argentina: DGo, Flow, Disney+ Premium, Telefe, Paramount+
- Sudamérica: DGo, Disney+ Premium, Paramount+
- España: DAZN
- Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo y FuboTV
La actualidad de ambos equipos
Costa de Marfil vuelve a disputar una Copa del Mundo. Los Elefantes no jugaban un Mundial desde la edición de Brasil 2014 y el conjunto africano logró clasificarse tras terminar 1° en las Eliminatorias de la CAF. Costa de Marfil le ganó por 2-1 a Francia en el amistoso previo al torneo.
Pronósticos Costa de Marfil vs Ecuador: tres puntos que pueden definir el futuro del grupo
Por su parte, esta es la segunda participación consecutiva de Ecuador (tiene 5 en total). El equipo dirigido por Sebastián Beccacece terminó 2° en la clasificación de Conmebol y viene de vencer por 2-1 a Arabia Saudita y por 3-0 a Guatemala en los amistosos previos al Mundial.
En síntesis
- El partido Costa de Marfil vs. Ecuador se juega este domingo 14 de junio.
- El juego será en el Estadio Filadelfia a las 17:00 horas (CDMX).
- En México se transmitirá únicamente por la plataforma de streaming ViX Premium.