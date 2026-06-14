Costa de Marfil y Ecuador se enfrentan este domingo en el Estadio Filadelfia. Ambas selecciones comparten el Grupo E con Alemania y Curazao.

Costa de Marfil y Ecuador se enfrentan este domingo 14 de junio en el tercer partido del día por la Fase de Grupos del Mundial 2026. El encuentro entre estas dos selecciones se lleva a cabo en el Lincoln Financial Field, conocido como Estadio Filadelfia en el torneo, y comienza a las 17:00hs (CDMX).

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En la previa se espera que sea un juego muy igualado entre Costa de Marfil y Ecuador, principalmente porque son dos equipos con futbolistas físicos y rápidos. Con Alemania y Curazao dentro del Grupo E, este partido es clave para ambos en busca de la clasificación.

Por dónde ver el partido

El partido entre Costa de Marfil y Ecuador de este domingo 14 de junio no será transmitido en México por televisión abierta. De esta manera, la única opción para seguir el encuentro es a través de la plataforma ViX Premium con el Plan Mundial.

México : ViX Premium

: ViX Premium Centroamérica : Tigo Sports y Fox Sports

: Tigo Sports y Fox Sports Argentina : DGo, Flow, Disney+ Premium, Telefe, Paramount+

: DGo, Flow, Disney+ Premium, Telefe, Paramount+ Sudamérica : DGo, Disney+ Premium, Paramount+

: DGo, Disney+ Premium, Paramount+ España : DAZN

: DAZN Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo y FuboTV

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La actualidad de ambos equipos

Costa de Marfil vuelve a disputar una Copa del Mundo. Los Elefantes no jugaban un Mundial desde la edición de Brasil 2014 y el conjunto africano logró clasificarse tras terminar 1° en las Eliminatorias de la CAF. Costa de Marfil le ganó por 2-1 a Francia en el amistoso previo al torneo.

Por su parte, esta es la segunda participación consecutiva de Ecuador (tiene 5 en total). El equipo dirigido por Sebastián Beccacece terminó 2° en la clasificación de Conmebol y viene de vencer por 2-1 a Arabia Saudita y por 3-0 a Guatemala en los amistosos previos al Mundial.

En síntesis

El partido Costa de Marfil vs. Ecuador se juega este domingo 14 de junio.

se juega este domingo 14 de junio. El juego será en el Estadio Filadelfia a las 17:00 horas (CDMX).

a las 17:00 horas (CDMX). En México se transmitirá únicamente por la plataforma de streaming ViX Premium.