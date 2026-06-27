Dónde ver EN VIVO Croacia vs. Ghana por el Grupo L del Mundial 2026: TV y streaming online

Croacia y Ghana se enfrentan este sábado 27 de junio en el último día de la Fase de Grupos del Mundial 2026.

Este sábado 27 de junio finaliza la Fase de Grupos del Mundial 2026. Uno de los partidos que faltan por jugarse es el que tiene como protagonistas a Croacia y a Ghana, equipos que se ven las caras a partir de las 15:00hs (CDMX) en el Estadio Filadelfia.

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Ghana ya aseguró su lugar en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, aunque todavía su posición del Grupo L puede cambiar. Por su parte, Croacia no está clasificada aún y necesita un buen resultado contra los africanos para avanzar de ronda.

Por dónde ver el partido

El partido entre Croacia y Ghana de este sábado 27 de junio no es transmitido en México por televisión abierta. Sin embargo, los aficionados tienen la opción de observar el encuentro a través de la plataforma ViX Premium mediante el Plan Mundial.

México : ViX Premium

: ViX Premium Argentina: DSports, Flow y Paramount+.

DSports, Flow y Paramount+. Sudamérica: DSports y Paramount+.

DSports y Paramount+. Brasil: Disney+ Premium Brasil y CazéTV.

Disney+ Premium Brasil y CazéTV. España: DAZN, TVE La 1 y Movistar+

DAZN, TVE La 1 y Movistar+ Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

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La actualidad de ambos equipos

Croacia viene de ganarle por 1-0 a Panamá después de la derrota por 4-2 frente a Inglaterra en el debut en el Mundial. El conjunto europeo está 3° con 3 puntos y le alcanza con empatar con Ghana para asegurarse su lugar en los dieciseisavos de final, pero con una victoria lo metería 1° o 2° (dependiendo de Inglaterra) y le daría un cuadro un poco más favorable.

Por su parte, Ghana ya logró avanzar de ronda después de ganarle por 1-0 a Panamá en el primer partido y de empatar 0-0 con Inglaterra. El equipo africano está 2° con 4 puntos y la lógica indica que Inglaterra terminará como líder, pero ninguna posición está definida.

En síntesis

Croacia y Ghana cierran su participación en el Grupo L este sábado 27 de junio en el Estadio Filadelfia.

cierran su participación en el Grupo L este sábado 27 de junio en el Estadio Filadelfia. En México el encuentro se transmitirá en exclusiva por la plataforma de streaming ViX Premium .

el encuentro se transmitirá en exclusiva por la plataforma de streaming . El partido comenzará a las 15:00 horas (tiempo del Centro de México), donde los croatas buscarán sellar su boleto a la siguiente ronda.