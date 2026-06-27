Dónde ver EN VIVO Croacia vs. Ghana por el Grupo L del Mundial 2026: TV y streaming online

Este sábado 27 de junio finaliza la Fase de Grupos del Mundial 2026. Uno de los partidos que faltan por jugarse es el que tiene como protagonistas a Croacia y a Ghana, equipos que se ven las caras a partir de las 15:00hs (CDMX) en el Estadio Filadelfia.
Ghana ya aseguró su lugar en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, aunque todavía su posición del Grupo L puede cambiar. Por su parte, Croacia no está clasificada aún y necesita un buen resultado contra los africanos para avanzar de ronda.
Por dónde ver el partido
El partido entre Croacia y Ghana de este sábado 27 de junio no es transmitido en México por televisión abierta. Sin embargo, los aficionados tienen la opción de observar el encuentro a través de la plataforma ViX Premium mediante el Plan Mundial.
- México: ViX Premium
- Argentina: DSports, Flow y Paramount+.
- Sudamérica: DSports y Paramount+.
- Brasil: Disney+ Premium Brasil y CazéTV.
- España: DAZN, TVE La 1 y Movistar+
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
La actualidad de ambos equipos
Croacia viene de ganarle por 1-0 a Panamá después de la derrota por 4-2 frente a Inglaterra en el debut en el Mundial. El conjunto europeo está 3° con 3 puntos y le alcanza con empatar con Ghana para asegurarse su lugar en los dieciseisavos de final, pero con una victoria lo metería 1° o 2° (dependiendo de Inglaterra) y le daría un cuadro un poco más favorable.
Por su parte, Ghana ya logró avanzar de ronda después de ganarle por 1-0 a Panamá en el primer partido y de empatar 0-0 con Inglaterra. El equipo africano está 2° con 4 puntos y la lógica indica que Inglaterra terminará como líder, pero ninguna posición está definida.
En síntesis
- Croacia y Ghana cierran su participación en el Grupo L este sábado 27 de junio en el Estadio Filadelfia.
- En México el encuentro se transmitirá en exclusiva por la plataforma de streaming ViX Premium.
- El partido comenzará a las 15:00 horas (tiempo del Centro de México), donde los croatas buscarán sellar su boleto a la siguiente ronda.