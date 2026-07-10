El camino de los Red Devils en el certamen internacional de Norteamérica si elimina a la Furia Roja en los Cuartos de Final.

Por los Cuartos de Final de la Copa del Mundo 2026, España y Bélgica se enfrentan este viernes 10 de julio desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el SoFi Stadium de la localidad estadounidense de Los Angeles. Ambos equipos buscarán la clasificación ante un complejo rival.

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Más allá del complicado duelo que tendrán los dos conjuntos, ambos ya tienen trazado el camino en caso de avanzar de instancia. Y, de hecho, si consiguen el boleto entre los cuatro mejores de la competencia tienen todo listo para su próximo compromiso.

Who continues their journey into the Semi-final? 🏟️#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 10, 2026

Y es que luego de vencer a Marruecos por 2-0 en la jornada de jueves, Francia se metió en Semifinales y aguarda precisamente por la Furia Roja o los Red Devils. El duelo entre los Bleus y el vencedor de este cotejo será el próximo martes 14 de julio desde las 13:00 horas (CDMX) en el AT&T Stadium de Dallas.

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Cualquiera sea el rival, ninguno la tendrá fácil ante el grupo de jugadores conducidos por Didier Deschamps y liderado por el delanteor Kylian Mbappé. En ese sentido, quien pase se medirá ante, de momento, el gran candidato a quedarse con el trofeo.

¿Cuántas veces estuvo Bélgica en las Semifinales de la Copa del Mundo?

En caso de avanzar, Bélgica estará entre los 4 mejores del mundo tras hacerlo en México 1986 y Rusia 2018. En la primera, precisamente venció a España en los Cuartos de Final para avanzar y posteriormente caer ante Argentina. El partido por el Tercer Puesto, lo perdió, como si fuera un aviso del destino, ante Francia. Luego, en 2018 sacó a Brasil en Cuartos y cayó otra vez ante los galos, pero en Semifinales. Por el Tercer Puesto derrotó a Inglaterra.

En síntesis

España y Bélgica se enfrentan este viernes 10 de julio en Los Ángeles.

se enfrentan este viernes 10 de julio en Los Ángeles. Francia clasificó a semifinales tras derrotar 2-0 a Marruecos el jueves.

clasificó a semifinales tras derrotar 2-0 a Marruecos el jueves. El martes 14 de julio se jugará la semifinal en el AT&T Stadium.